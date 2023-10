«Save The Water»: Φωτογραφική έκθεση εκπέμπει «σήμα κινδύνου» για το νερό

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ παρουσιάζει την έκθεση «Save The Water», της ομάδας φωτογραφίας “Focus On The Soul” με εισηγήτρια την Υπατία Κορνάρου, στην Gallery T.A.F./the art foundation [Νορμανού 5 Αθήνα].

Η έκθεση έχει ως επίκεντρο να επικοινωνήσει την επικινδυνότητα που κυοφορούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στην ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του νερού. Ολοένα και πολλαπλασιάζονται οι φόβοι και οι ανησυχίες, για την βιωσιμότητα του πλανήτη. Η απειλή της ανυδρίας αλλά και η γενικότερη ρύπανση των υδάτων είναι ένα ζωτικό ζήτημα που αφορά όλους μας. Η τέχνη οφείλει να μεταδίδει μηνύματα που αφυπνίζουν και κινητοποιούν δράσεις προς την κατεύθυνση του συλλογικού καλού προκειμένου να διασωθεί ο πλανήτης.

Πιο αναλυτικά

Η φωτογραφική έκθεση «Save The Water» γίνεται αρωγός του ζητούμενου της τέχνης και του πολιτισμού. Η φωτογραφική ομάδα «Focus On The Soul» από την εκκίνηση έως και το τέλος των μαθημάτων της φετινής μαθησιακής χρονιάς (Οκτώβριο 2022-Ιούνιο 2023), έθεσε ένα σοβαρό θέμα που αφορά όλο τον πλανήτη : «την έλλειψη – μόλυνση του νερού και την σημαντικότητά του».

Στόχος ήταν να εμφυσήσουμε μέσω της τέχνης όλα εκείνα τα ερεθίσματα που θα προβληματίσουν τον σύγχρονο άνθρωπο και θα επαναπροσδιορίσουν την σχέση του με το νερό. Ο πλανήτης εκπέμπει σήμα κινδύνου σε πολλά επίπεδα. Η «Κρίση του νερού» όμως είναι επείγουσα προτεραιότητα. Πολλοί συζητούν πως ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος θα συμβεί λόγω της λειψυδρίας.

Συγκεκριμένα η Ελλάδα με βάση την έκθεση «Aqueduct Water Risk Atlas» που πραγματοποιήθηκε το 2019, βρίσκεται στην 26η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τις χώρες που αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα με την έλλειψη νερού.

Το νερό είναι η ζωή και ο άνθρωπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος μαζί του. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται κατά 60% από νερό και η γη κατά 72%. Όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε πως η ποιοτική αλλά και η ποσοτική του επάρκεια είναι από τα πιο σπουδαία αγαθά για την βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων.

Η ανθρωπότητα καλείται να διαφυλάξει, υπερασπιστεί αλλά και να συνειδητοποιήσει την σοβαρότητα της κατάστασης. Κατόπιν τούτου, αισιοδοξούμε για την κινητοποίηση κοινωνικών ευαισθητοποιήσεων όπου θα οδηγήσουν στο περιορισμό των φαινομένων της αλόγιστης σπατάλης και ρύπανσης του υδάτινου πλούτου.

Τα περιβαλλοντολογικά ζητήματα είναι πλέον μέρος της σύγχρονης τέχνης παγκοσμίως. Οφείλουμε στις καλλιτεχνικές μας δημιουργίες να διοχετεύουμε μηνύματα διάσωσης που αφορούν το μέλλον του πλανήτη μας.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές Hμέρας Εγκαινίων :

Καραγιάννης Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής Ύδρευσης ΕΥΔΑΠ

Παπαδάκη Χριστίνα, Μεταδιδάκτορας-Ερευνήτρια στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Διοργάνωση – Επιμέλεια Έκθεσης – Εισήγηση Φωτογραφικής Ομάδας “Focus On The Soul” : Υπατία Κορνάρου

Βοηθός Διοργάνωσης Έκθεσης : Λαμπρινή Τζαμουράνη

Συντονίστρια Φωτογραφικής Ομάδας : Αλεξάνδρα Παππά

Συμμετέχοντες Φωτογράφοι :

Δήμητρα Δημήτσα, Κωνσταντίνος Μανιός, Μαρία Μελάκη, Έφη Νικολαΐδου, Βασιλεία Παπαθανασοπούλου, Κατερίνα Ταλιαδούρου, Λαμπρινή Τζαμουράνη, Σταυρούλα Χατζηγεωργίου, Ηλιάνα Χρήστου, Δήμητρα Αμβροσιάτου, Απόστολος Ζάγκος, Εύη Κοπελιά, Υπατία Κορνάρου, Ισιδώρα Κουντούρη, Ελένη Μακρυδάκη, Σάββας Μαυρίδης, Δημοσθένης Παπαγεωργίου, Νίκος Χαϊδούλης.

Στην κεντρική αίθουσα του χώρου θα φιλοξενείται η ομαδική φωτογραφική έκθεση “Save The Water”. Στην μικρή αίθουσα θα προβάλλονται θεματικά βίντεο με εμπλουτισμένο φωτογραφικό υλικό των μελών της ομάδας..

Διάρκεια Έκθεσης : Έως τις 22 Οκτωβρίου 2023

Ώρες Λειτουργίας : Καθημερινά, 17:00 – 22:00

Τοποθεσία : T.A.F – Taf The Art Foundation, Νορμανού 5 – Μοναστηράκι

Πλησίον Μετρό και Ηλεκτρικό Σταθμό – Στάση Μοναστηράκι (3 λεπτά περπάτημα).

Η Ομαδική Φωτογραφική Έκθεση «Save The Water» έχει πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ και της Gallery T.A.F./The art foundation.