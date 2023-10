Απονομή του τίτλου The Most Excellent Order of the British Empire στον Δημήτρη Δασκαλόπουλο

Τη σημαντική διάκριση ΟΒΕ (The Most Excellent Order of the British) του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας έλαβε ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ως αναγνώριση της συμβολής του στον χώρο των τεχνών και της φιλανθρωπίας.