Πέθανε ο μπασίστας των Pulp, Στιβ Μακέι

Ο Στιβ Μακέι, ο μπασίστας των Pulp την εποχή των μεγάλων επιτυχιών τους, πέθανε σήμερα σε ηλικία 56 ετών, ανακοίνωσε το βρετανικό ποπ συγκρότημα που ετοιμάζεται να αναδιοργανωθεί φέτος για μια νέα τουρνέ.

Ο Μακέι, που καταγόταν από το Σέφιλντ της βόρειας Αγγλίας, εντάχθηκε στο συγκρότημα Pulp το 1989 και συμμετείχε στα άλμπουμ Separations, Different Class και His ‘n’ Hers, που σηματοδότησαν την κορύφωση της επιτυχίας του, με τραγούδια όπως το «Common People».

«Ο φίλος και πολυαγαπημένος μας μπασίστας Στιβ Μακέι πέθανε σήμερα» ανέφερε το συγκρότημα στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, στη λεζάντα μιας φωτογραφίας του μουσικού να αναρριχάται σε ένα βουνό των Άνδεων, κατά την περιοδεία τους στη Νότια Αμερική το 2012.



«Ο Στιβ ήταν κάποιος που υλοποιούσε τα σχέδια, στη ζωή του και στο συγκρότημα, και θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι επιστρέφει σε αυτά τα βουνά για το επόμενο στάδιο της περιπέτειάς του», πρόσθεσαν οι Pulp.



Η σύζυγός του, η στιλίστρια Κέιτι Γκραντ, διευκρίνισε ότι ο Μακέι πέθανε αφού αγωνίστηκε «με δύναμη και αποφασιστικότητα» επί τρεις μήνες που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Ο αρχηγός των Pulp Τζάρβις Κόκερ ανακοίνωσε πρόσφατα μια νέα περιοδεία για το επόμενο καλοκαίρι, όμως ο Στιβ Μακέι είχε δηλώσει ότι δεν θα επέστρεφε στο συγκρότημα γιατί ήθελε να συνεχίσει άλλα σχέδια «στη μουσική, τον κινηματογράφο και τη φωτογραφία».