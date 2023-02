Τι συμβαίνει όταν οι ηθοποιοί αρχίζουν να ταυτίζονται με τον ρόλο τους;

Το έργο του Άντριου Κόουι MY LIFE IN ART σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Βουρνά και απόδοση της Κατερίνας Βαϊμάκη παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21: 00 στο Vault Theater Plus.