Το κακό δεν εκτείνεται στην αιωνιότητα χωρίς λίγη βοήθεια

Η Universal Pictures αποκάλυψε το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας Renfield, η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 13 Απριλίου.

Σε αυτή τη σύγχρονη ιστορία του πιστού υπηρέτη του Δράκουλα, Ρένφιλντ, πρωταγωνιστεί στον ομώνυμο ρόλο ο Νίκολας Χουλτ (Mad Max: Fury Road, X-Men). Ο βασανισμένος βοηθός του πιο ναρκισσιστικού αφεντικού της ιστορίας, του Δράκουλα (στον ρόλο ο βραβευμένος με Όσκαρ ο Νίκολας Κέιτζ), αναγκάζεται να προμηθεύει με θηράματα τον κύριό του και να του προσφέρει ό,τι ζητήσει, ανεξάρτητα από το πόσο ευτελές είναι. Αλλά τώρα, μετά από αιώνες σκλαβιάς, ο Ρένφιλντ είναι έτοιμος να δει αν υπάρχει ζωή, έξω από τη σκιά του Άρχοντα του Σκότους. Αν μπορέσει να τερματίσει την εξάρτησή του βέβαια…

Σε σκηνοθεσία Κρις ΜακΚέι (The Tomorrow War, The LEGO Batman Movie), σενάριο του Ράιαν Ρίντλεϊ (σειρά Ghosted, σειρά Rick & Morty), βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα του δημιουργού των Walking Dead και Invincible, Ρόμπερτ Κέρκμαν. Στην ταινία συμπρωταγωνιστεί η Ακουαφίνα (The Farewell, Marvel’s Shang-Chi and the Legend of Ten Rings), ο Μπεν Σουάρτς (Sonic, The Afterparty) και ο Έντριαν Μαρτίνεζ (The Secret Life of Walter Mitty, Focus).

Το Ρένφιλντ είναι παραγωγής των συνεργατών της Skybound Entertainment, Ρόμπερτ Κέρκμαν και Ντέιβιντ Άλπερτ (The Walking Dead, Invincible), των Μπράιαν & Σον Φερστ (Daybreakers) και του Κρις ΜακΚέι. Η παραγωγός και συνεργάτης του Κρις ΜακΚέι, Σαμάνθα Νίσενμποϊμ (συμπαραγωγός, The Tomorrow War) είναι εκτελεστική παραγωγός.