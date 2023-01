Χρυσές Σφαίρες 2023: Σάρωσαν «The Banshees of Inisherin» και «The Fabelmans»

Οι Χρυσές Σφαίρες, που πέρυσι διοργανώθηκαν χωρίς λαμπερούς καλεσμένους και κόκκινο χαλί, επέστρεψαν φέτος με τη μεγαλοπρέπεια που αρμόζει σε τέτοιες περιστάσεις, στην 80η τελετή τους που έλαβε χώρα στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τρίτης.

Μεγάλοι νικητές της βραδιάς ήταν το «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που απέσπασε το βραβείο Καλύτερης ταινίας στη δραματική κατηγορία και το βραβείο Καλύτερης σκηνοθεσίας, και το «The Banshees of Inisherin» του Μάρτιν Μακντόνα, που κέρδισε αριθμητικά τα περισσότερα βραβεία, ανάμεσά τους και εκείνο της Καλύτερης ταινίας στην κατηγορία μιούζικαλ ή κωμωδία.

Το «The Fabelmans» ήταν υποψήφιο για 5 Χρυσές Σφαίρες και το «The Banshees of Inisherin» είχε σημειώσει ρεκόρ εικοσαετίας στο θεσμό, με 8 υποψηφιότητες.

Χρυσές Σφαίρες 2023 – Οι νικητές



Καλύτερη Ταινία – Δράμα: «The Fabelmans» (Στίβεν Σπίλμπεργκ

Καλύτερη Κωμωδία/Μιούζικαλ: «The Banshees of Inisherin» (Μάρτιν Μακντόνα)

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ στο «The Fabelmans»

Καλύτερο Σενάριο: Μάρτιν Μακντόνα στο «The Banshees of Inisherin»

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα: Κέιτ Μπλάνσετ στο «Tár»

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα: Όστιν Μπάτλερ στο «Elvis»

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία/Μιούζικαλ: Μισέλ Γέο στο «Everything, Everywhere, All At Once»

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία/Μιούζικαλ: Κόλιν Φάρελ στο «The Banshees of Inisherin»

Β’ Γυναικείος Ρόλος, όλα τα είδη: Άντζελα Μπάσετ στο «Black Panther: Wakanda Forever»

Β’ Ανδρικός Ρόλος, όλα τα είδη: Κέι Χούι Κουάν στο «Everything, Everywhere, All At Once»

Καλύτερη Ταινία Animation: «Pinocchio» (Γκιγιέρμο ντελ Τόρο)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: «Argentina, 1985» (Αργεντινή)

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική: Τζάστιν Χούργουιτς στο «Babylon»

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι: «RRR» (Ναάτου Ναάτου)

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Δράμα: «House of the Dragon»

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Κωμωδία/Μιούζικαλ: «Abbott Elementary»

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δραματική Σειρά: Ζεντάγια στο «Euphoria»

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δραματική Σειρά: Κέβιν Κόστνερ στο «Yellowstone»

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμική/Μιούζικαλ Σειρά: Κουίντα Μπράνσον στο «Abbott Elementary»

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμική/Μιούζικαλ Σειρά: Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στο «The Bear»

Β’ Γυναικείος Ρόλος – Σειρά, κάθε είδος: Τζούλια Γκάρνερ στο «Ozark»

Β’ Ανδρικός Ρόλος – σε Σειρά, κάθε είδος: Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς στο «Sbbott Elementary»

Καλύτερη Μίνι Σειρά/Τηλεταινία: «The White Lotus»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά/Τηλεταινία: Αμάντα Σέιφριντ στο «The Dropout»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά/Τηλεταινία: Έβαν Πίτερς στο «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story»

Β’ Γυναικείος Ρόλος, Τηλεόραση: Τζένιφερ Κούλιτζ στο «The White Lotus»

Β’ Ανδρικός Ρόλος, Τηλεόραση: Πολ Γουόλτερ Χάουζερ στο «Black Bird»