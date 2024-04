Atradius: Webinar για τις ασφαλίσεις πιστώσεων και την ανάληψη εμπορικού κινδύνου σε αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον

Τέσσερα υψηλόβαθμα στελέχη του management team της Atradius Ελλάδος θα τοποθετηθούν στο webinar της εταιρείας, με τίτλο «All about credit insurance “How to tackle risk in an uncertain market environment”», που θα λάβει χώρα στις 20 Μαΐου, ώρα 16:00.

Ειδικότερα, ομιλητές στο webinar, που απευθύνεται ευρύτερα στην αγορά, θα είναι οι:

Γεράσιμος Τζέης, Managing Director Atradius Greece & Romania

Ξένια Φουτσά, Manager Claims & Product

Χάρης Παναγιωτόπουλος, Manager Risk Services, Central & East Europe

Αρετή Καπέλη, Manager Head of Portfolio

Στο πλαίσιο του webinar θα αναλυθούν ζητήματα όπως ο μηχανισμός της Ασφάλισης Πιστώσεων και πώς βοηθάει τον επιχειρηματία να αναπτυχθεί εκ του ασφαλούς, τα trends που κυριαρχούν στους βασικότερους κλάδους της οικονομίας, οι προβλέψεις των οικονομικών αναλυτών της Atradius Ελλάδος για τους κίνδυνους που απειλούν το επιχειρείν και τα περιθώρια διασφάλισης των επί πιστώσει συναλλαγών.

Επίσης, τοποθετήσεις θα γίνουν για τα παρεχόμενα όρια ασφάλισης, το ύψος των δυνητικών αποζημιώσεων και τους χρόνους καταβολής αυτών, τις παρεχόμενες καλύψεις μέσω της Ασφάλισης Πιστώσεων, τη διασφάλιση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, την αποτροπή επισφαλειών ως απόρροια της διαρκούς αξιολόγησης των πελατών, καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχουν.

Κατά τη διάρκεια του webinar θα παρουσιαστούν Case Studies, μέσω των οποίων θα αναδειχθεί η υπεραξία της ασφάλισης πιστώσεων, όπως και το Customer Experience επιχειρηματιών που έτυχαν αποζημιώσεων για επισφαλείς συναλλαγές.

