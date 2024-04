Δ. Τσίτος στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Ο δρόμος προς τις μηδενικές εκπομπές ρύπων απαιτεί μεγάλο όγκο επενδύσεων

Το παρόν στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, έδωσε ο Managing Director της Volton, κ. Διονύσης Τσίτος, συμμετέχοντας στο πάνελ «Towards a just and secure energy future for Europe».

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο κ. Τσίτος τοποθετήθηκε σχετικά με την επισφαλή ευρωπαϊκή ενεργειακή περίοδο που διανύουμε, καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια τριπλή δοκιμασία που περιλαμβάνει την ενεργειακή κρίση, την κλιματική αλλαγή και τον κίνδυνο της αποβιομηχάνισης.

«Αναγκαία η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να αντιμετωπιστούν οι ποικίλες προκλήσεις»

Ως αποτέλεσμα, τόνισε πως είναι αναγκαία η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να αντιμετωπιστούν οι ποικίλες προκλήσεις, ανάμεσά τους, η αβεβαιότητα σε επίπεδο ζήτησης και κόστους, η αυξημένη πίεση για επενδύσεις σε ΑΠΕ από όλους τους προμηθευτές και η προσαρμογή στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επιπλέον, ο Managing Director της Volton αναφέρθηκε στην ευκαιρία που έχει δοθεί στους παρόχους να εκμεταλλευτούν την πρόοδο της τεχνολογίας και να εισέλθουν σε νέες αγορές, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Τέλος, ανέφερε ότι ο δρόμος προς τις μηδενικές εκπομπές ρύπων είναι δύσκολος και απαιτεί έναν μεγάλο όγκο επενδύσεων. Παρόλα αυτά, διατηρεί τη φιλοδοξία του, καθώς όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν κατανοήσει τη σοβαρότητα της ενεργειακής ασφάλειας και βρίσκονται σε τροχιά επιτάχυνσης για να την επιτύχουν.