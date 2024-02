Polyplast στη «Ν»: Βελτίωση παραγωγικότητας και επέκταση σε νέες αγορές

Στις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις του κλάδου των πλαστικών στην εποχή της κυκλικής οικονομίας εστιάζει ο Γιώργος Παπαδάς, ιδιοκτήτης της Polyplast Ltd, μιλώντας στο naftemporiki.gr, τονίζοντας πως η καινοτομία, η συνεχή ανανέωση και η εξέλιξη των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν στρατηγική της εταιρείας.

Κύριε Παπαδά, από το 1990 έως σήμερα, ποια είναι η αποτίμηση της δραστηριότητας της Polyplast;

Από το έτος ίδρυσης μας το 1990, η Polyplast LTD σημειώνει ανοδική πορεία στον χώρο της παραγωγής πλαστικών συσκευασιών. Η επιτυχημένη πορεία οφείλεται στη συνεχή δέσμευσή μας για παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, για άμεση εξυπηρέτηση καθώς και για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία. Η Polyplast LTD έχει εδραιωθεί ως επιχείρηση που προσφέρει όχι μόνο προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά και τη δυνατότητα γρήγορης ανταπόκρισης έχοντας ισχυρό after sales service.

Η επιτυχία της εταιρείας αντανακλάται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τις σταθερές συνεργασίες μας με μεγάλες επιχειρήσεις στην εγχώρια αγορά. Με ανάλογη επιτυχία δραστηριοποιούμαστε και στο εξωτερικό εξάγοντας τα προϊόντα μας στις ακόλουθες χώρες: Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Αλβανία, Τουρκία, Βουλγαρία, Σκόπια, Κόσοβο, Ιταλία και πιο πρόσφατα Σαουδική Αραβία.

Οι 2.500 χιλιάδες και πλέον ικανοποιημένοι πελάτες, ανάμεσα στους οποίους οι ηγέτες στη βιομηχανία των τροφίμων καθώς και στο λιανικό εμπόριο, αποτελούν απόδειξη και εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Ποιες είναι οι προκλήσεις αλλά και προοπτικές για τον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας με δεδομένο την πολιτική της Ε.Ε. για μείωση της χρήσης των πλαστικών; Ποιες οι είναι οι σύγχρονες τάσεις στον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας;

Στην PolyplastLTD, όπως κάθε επιχείρηση στον τομέα της πλαστικής συσκευασίας, αντιμετωπίζουμε προκλήσεις που προκύπτουν ιδίως από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση της χρήσης πλαστικών. Η υιοθέτηση περιοριστικών μέτρων, όπως η απαγόρευση ορισμένων πλαστικών προϊόντων, ενδέχεται να επηρεάσει τη ζήτηση για πλαστικές συσκευασίες, ενώ οι προσπάθειες για βιώσιμη παραγωγή συνεπάγονται αυξημένα κόστη. Ωστόσο, λόγω της ευρείας χρήσης των πλαστικών, οι εφαρμογές τους θα συνεχίζουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργικών αναγκών σε διαφόρους τομείς, όπως τα τρόφιμα, η αγροδιατροφή, η υγεία κλπ.

Στην PolyplastLTD επιδιώκουμε να παραμένουμε πρωτοπόροι, προσαρμόζοντας τις δραστηριότητες μας στις εξελίξεις και επιταγές της αγοράς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη για τη δημιουργία νέων, βιώσιμων υλικών που πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε.

Δραστηριοποιούμενοι στον κλάδο είμαστε μέρος της λύσης που επιτρέπει ένα βιώσιμο μέλλον. Το όραμά μας είναι η μετάβαση σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο της κυκλικής οικονομίας με καινοτομίες και επενδύσεις προς την κατεύθυνση αυτή.

Πώς προσαρμόζεται η Polyplast με τα νέα δεδομένα της αγοράς;

Η PolyplastLTD προσαρμόζεται δυναμικά στα νέα δεδομένα της αγοράς, υιοθετώντας στρατηγικές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Καθοριστικό στοιχείο της προσέγγισής μας είναι η συνεχής επένδυση σε τεχνολογίες που ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσουμε βιώσιμες και ανακυκλώσιμες πρακτικές, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες για την επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών προϊόντων. Επιπλέον, επενδύουμε σημαντικούς πόρους σε έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο τη δημιουργία προηγμένων πλαστικών προϊόντων που συνδυάζουν υψηλή απόδοση παράλληλα με την μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Στο επίκεντρο της παραγωγής μας βρίσκονται συσκευασίες επαναχρησιμοποιήσιμες, ανακυκλώσιμες που ενσωματώνουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, επενδύουμε σε τεχνολογίες προκειμένου να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας μας. Συγκεκριμένα, η εταιρία έχει πιστοποιηθεί με το σχήμα OKCompost σχετικά με τη διασφάλιση της βιοαποικοδομισιμότητας και της κομποστοποιησιμότητας των πλαστικών, το οποίο είναι το πλέον αναγνωρισμένο παγκόσμιο σύστημα πιστοποίησης βιοπλαστικών.

Σε μια προσπάθεια λειτουργίας με μεγαλύτερο σεβασμό στον άνθρωπο και την κοινωνία η εταιρία αξιοποιεί ευκαιρίες και επενδύει σε φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής. Συγκεκριμένα, έχουμε προχωρήσει στην αύξηση του Μεριδίου του Χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ μέσω της λειτουργίας των Φ/Β συστημάτων στη στέγη του εργοστασίου επιφάνειας 3.800τ.μ. προς κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση σε ποσοστό 40%. Επιπλέον, διασφαλίζουμε την ποιότητα του Αέρα, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου με τη χρήση ειδικών φίλτρων στα μηχανήματα παραγωγής και άλλων έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης. Υιοθετούμε δράσεις που έχουν σκοπό να μεταβάλουν την τεχνολογική διάρθρωση και το μείγμα καυσίμων των μέσων μεταφοράς για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Σε αυτό το πλαίσιο παρακολουθούμε και καταγράφουμε την κατανάλωση καυσίμων για τα οχήματα της εταιρείας με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά την μεταφορά.Αρχή φόρμας

Τι περιλαμβάνει το πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας μέσω της διεύρυνσης του πελατολογίου αλλά και των αγορών όπου δραστηριοποιείται;

Στην PolyplastLTD, επιδιώκουμε σταθερά τη διαρκή εξέλιξη των προϊόντων μας και την εδραίωση της θέσης μας ως διεθνούς συνεργάτη στον τομέα των πλαστικών. Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μας πλάνου, δίνουμε έμφαση στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη προς τους πελάτες μας στοχεύοντας στον υψηλό βαθμό ικανοποίησής τους.

Πραγματοποιούμε συστηματική έρευνα αγοράς για την αναγνώριση νέων ευκαιριών σε αναπτυσσόμενες ή υψηλής ζήτησης αγορές, προσαρμόζοντας τα προϊόντα μας στις ανάγκες των νέων αγορών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μας.

Εξετάζουμε επίσης τη δυνατότητα συνεργασίας με τοπικούς εταίρους, με σκοπό τη βελτίωση της παρουσίας μας σε νέες αγορές. Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μας σχεδίου, επενδύουμε σε πρακτικές παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις για βιώσιμα προϊόντα. Παράλληλα, συνεχίζουμε τις έρευνες για την ανάπτυξη καινοτόμων υλικών και τεχνολογιών στον τομέα των πλαστικών.

Ποιες επενδύσεις προγραμματίζει η εταιρεία;

Η εταιρία πρόσφατα ολοκλήρωσε την αγορά ενός όμορου οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση νέου βιομηχανικού κτηρίου, το οποίο παράλληλα θα μας βοηθήσει και στις μελλοντικές μας επενδύσεις σε νέο βιομηχανικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, όμως γίνονται συνεχείς επενδύσεις στην αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού, με ειδικά συστήματα αυτοματισμών και βελτίωση της παραγωγικότητας.

Πώς διαμορφώθηκαν τα μεγέθη της εταιρείας κατά το 2023;

Η εταιρία για το 2023 έκανε ρεκόρ παραγωγικότητας από την ίδρυση της και μετά. Κάποιες νέες συνεργασίες και παράλληλα η αυξανόμενη διείσδυση σε κάποια key accounts μας έφεραν σε αυτό το αποτέλεσμα

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 2024;

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, υπάρχει ένα ξεκάθαρο business plan, το οποίο έχει εγκριθεί από την Γ.Σ της εταιρείας και βάση αυτού πορευόμαστε. Ωστόσο σε μια ανοιχτή αγορά πάντοτε προκύπτουν νέα δεδομένα τα οποία και λαμβάνουμε υπόψη. Οι διεθνείς συγκυρίες, το επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και η εύρεση προσωπικού η οποία γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που πάντα επηρεάζουν την ομαλή λειτουργιά μιας βιομηχανικής επιχείρησης και όχι μόνο. Ωστόσο, προσπαθούμε να αντιπαρέλθουμε των προκλήσεων και να συνεχίσουμε με το επενδυτικό μας πλάνο.