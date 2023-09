Cosmote: Αποκλειστικές προφορές What’s up Student για φοιτητές

Αποκλειστικές προσφορές για κινητό, internet και σταθερό τηλέφωνο φέρνει για τους φοιτητές το What’s up Student, για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Με την εγγραφή τους στο What’s Up Student Καρτοκινητό, οι φοιτητές παίρνουν extra 30GB με κάθε ανανέωση υπολοίπου για 6 μήνες, καθώς και δωρεάν bonus ανανέωσης έως 4GB. Επίσης, λαμβάνουν δωρεάν κάθε μήνα, για 3 μήνες, bonus, το οποίο περιλαμβάνει: 1,8GB Internet, 1.200’ προς όλους, 600’ προς What’s up και 1.200 sms κάθε μήνα. Παράλληλα, όσοι φοιτητές θέλουν να φτιάξουν το δικό τους πακέτο, όπως ακριβώς θέλουν, με κάθε ενεργοποίηση πακέτου What’s Up Student DIY μέχρι τις 30/9, θα λάβουν δώρο επιπλέον 5GB Internet.

Ακόμα, οι φοιτητές παίρνουν δώρο απεριόριστα GB για 6 μήνες με κάθε νέα ενεργοποίηση What’s Up Student Καρτοσυμβόλαιο, έως και 31/12. Επίσης, έχουν απεριόριστη ομιλία προς όλους, 10GB Internet και 100 SMS προς όλους μόνο με 17,90€/μήνα[1], ενώ μέσω του σχήματος Cosmote One, κερδίζουν 10% επιπλέον έκπτωση στο πάγιο κάθε μήνα ή εναλλακτικά 2GB/μήνα.

Επιπλέον, απεριόριστα GB για ένα ολόκληρο έτος θα απολαμβάνουν στο κινητό τους οι φοιτητές που θα συνδυάσουν What’s Up Student Καρτοσυμβόλαιο & What’s Up Student Dοuble Play. Ισχύει για νέες ενεργοποιήσεις έως και 31/12.

Tο δίκτυο Cosmote αναδείχτηκε «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» για 7η συνεχόμενη χρονιά από την Ookla®, ενώ το Cosmote 5G αποτελεί το μεγαλύτερο 5G δίκτυο στη χώρα, με πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη που ξεπερνά το 85%.

Αλλά και στη σταθερή οι πελάτες της εταιρείας μπορούν να σερφάρουν γρήγορα με ταχύτητες fiber στο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών Cosmote Fiber, το οποίο εξαπλώνεται συνεχώς σε όλη τη χώρα.