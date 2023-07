Kia Sportage: 30ή επέτειος με πωλήσεις 7 εκατομμυρίων οχημάτων

Η Kia σηματοδότησε τρεις δεκαετίες του δημοφιλούς συμπαγούς SUV της Sportage με το λανσάρισμα μιας νέας Ειδικής Έκδοσης 30 th Anniversary στην αγορά της Κορέας.

Με την ίδρυσή του το 1993, το Sportage άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στην αυτοκινητοβιομηχανία. Με περισσότερες από επτά εκατομμύρια πωλήσεις σε πέντε γενιές, το Sportage έχει εδραιώσει τη θέση του ως το μοντέλο της Kia με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως από το 2015, εντυπωσιάζοντας τους οδηγούς με τη χαρακτηριστική σχεδίαση και τις επιδόσεις του.

«Το Kia Sportage ήταν ένα πρωτοποριακό προϊόν από την πρώτη μέρα», δήλωσε ο Tae-Hun (Ted) Lee, Senior Vice President και Head of Global Operations Division. «Σε 30 χρόνια από τότε που παρέμεινε πιστό στις επαναστατικές του ρίζες, φέρνοντας ασφάλεια, επιδόσεις και σχεδίαση αιχμής στους οδηγούς σε όλο τον κόσμο.

«Προς τιμήν της τεράστιας συμβολής του μοντέλου στην επιτυχία της Kia, η 30ή Special Edition τονίζει την απαράμιλλη άνεση και πολυτέλεια που προστίθενται τώρα σε αυτόν τον ήδη συναρπαστικό συνδυασμό, καταδεικνύοντας το μέλλον της μάρκας και γιορτάζοντας την ιστορία της».

Ένα πρωτοποριακό συμπαγές SUV, το Sportage έχει ιδιαίτερη σημασία ως το πρώτο μοναδικό μοντέλο της Kia που εξήχθη στο εξωτερικό. Το Sportage πρώτης γενιάς ξεχώρισε με την κομψή σχεδίασή του, το ευρύχωρο εσωτερικό του και την εμπειρία οδήγησης που μοιάζει με σεντάν, που το ξεχωρίζει από τα παραδοσιακά SUV εκτός δρόμου.

Τεχνολογικά προηγμένο, διέθετε καινοτομίες όπως η σχεδίαση «body-on-frame» που επέτρεπε μια πιο δυναμική στάση, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη εν κινήσει μεταγωγή 4WD, πίσω σπειροειδή ελατήρια και τους πρώτους αερόσακους γονάτων στον κόσμο. Χάρη στην προηγμένη φιλοσοφία και την εξαιρετική απήχηση του προϊόντος, το Sportage πρώτης γενιάς είχε σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά των ΗΠΑ, καθιερώνοντας την Kia ως μια επιτυχημένη μάρκα στη Βόρεια Αμερική.

Από τη δεύτερη γενιά και μετά, το Sportage υιοθέτησε μια μοντέρνα μονοκόκ πλατφόρμα, βελτιώνοντας την οδηγική άνεση και αξιοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση SUV για να επιτύχει απόδοση πωλήσεων που υπερβαίνει τις διπλάσιες από την πρώτη γενιά. Η δεύτερη γενιά έδωσε προτεραιότητα στην ποιότητα και την ασφάλεια, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην JD Power Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL) το 2005.

Η τρίτη γενιά, γνωστή ως Sportage R (Revolution), ανέδειξε το καινοτόμο πνεύμα της μέσω του σχεδιασμού της. Η εξαιρετική απήχησή του κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση και είδε το Sportage να ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια μονάδες σε πωλήσεις. Ο σχεδιασμός της μάσκας Tiger Nose κέρδισε ευρεία αναγνώριση και διακρίσεις κύρους όπως τα βραβεία iF Design, Good Design και Red Dot. Πέτυχε επίσης εντυπωσιακές βαθμολογίες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της βαθμολογίας πέντε αστέρων Euro New Car Assessment Program (NCAP) το 2010 και χαρακτηρίστηκε ως Κορυφαία Επιλογή Ασφάλειας (TSP) από το Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) στις ΗΠΑ το 2011. Επιπλέον, κατείχε σταθερά την πρώτη θέση στην ποιότητα των ερευνών35, Quality’s. Μελέτη pendability), ενισχύοντας τη φήμη του ως ένα κομψό, ασφαλές και υψηλής ποιότητας όχημα.

Η τέταρτη γενιά επικεντρώθηκε στις βελτιώσεις ασφάλειας και στα χαρακτηριστικά άνεσης, αντιμετωπίζοντας τις αυστηρές μπροστινές δοκιμές πρόσκρουσης μικρής επικάλυψης που πραγματοποιήθηκαν από το IIHS και ενσωματώνοντας προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS). Διεύρυνε τη βάση των πελατών της στην κατηγορία των συμπαγών SUV υιοθετώντας κινητήρες μειωμένου μεγέθους. Από την παρουσίασή του το 2015, το Sportage παραμένει το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις της Kia για οκτώ συνεχή χρόνια.

Η πέμπτη γενιά, που παρουσιάστηκε το 2021, έδωσε περαιτέρω προτεραιότητα στην ασφάλεια με αμάξωμα πολλαπλών δομών και αυξημένες αναλογίες μεσαίου μεγέθους SUV. Η εντυπωσιακή εμφάνισή του, εμπνευσμένη από τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Opposites United» της Kia, μαζί με διάφορες επιλογές κινητήρων (π.χ. υγραέριο, υβριδικό, PHEV, diesel και turbo βενζίνης) του κέρδισαν ευρεία αναγνώριση και πολυάριθμα βραβεία αυτοκινήτου στην παγκόσμια σκηνή.

Για να σηματοδοτήσει τρεις δεκαετίες εξαιρετικής επιτυχίας, η Kia εξόπλισε μια νέα ειδική έκδοση του Sportage 2024 με βελτιωμένες προδιαγραφές, εστιάζοντας στην άνεση και την ασφάλεια, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει περαιτέρω την πολυτέλεια και τη σχεδιαστική ελκυστικότητα του μοντέλου.

Βασική μεταξύ αυτών των βελτιώσεων είναι η εισαγωγή ακουστικού πλαστικοποιημένου γυαλιού στην πρώτη και τη δεύτερη σειρά, βελτιώνοντας σημαντικά την εσωτερική ησυχία. Επιπλέον, η Kia έχει ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας για να ευθυγραμμιστεί με τη διάσημη φήμη του SUV ως οικογενειακού οχήματος. Αυτό περιλαμβάνει την ενσωμάτωση οκτώ αερόσακων, συμπεριλαμβανομένων των αριστερών και δεξιών αερόσακων πίσω καθισμάτων πρώτης κατηγορίας.

Βασισμένη στην εμβληματική επένδυση Signature Gravity, η καμπίνα της 30 th Anniversary Edition παρουσιάζει μια σειρά από ελκυστικές βελτιώσεις. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από αποκλειστικά πακέτα χρωμάτων, που διατίθενται σε δύο σαγηνευτικές επιλογές: πράσινο και μαύρο, ενώ τα καθίσματα διαθέτουν ένα νέο σχολαστικά κατασκευασμένο σουέτ και γραφικό διάτρητο μοτίβο που προσφέρει μια αναζωογονητική αίσθηση υψηλής ποιότητας. Τα προσκέφαλα οδηγού και συνοδηγού εμπλουτίζονται με το λογότυπο της 30ης επετείου, προσθέτοντας μια μοναδική πινελιά .

Στο εξωτερικό, εν τω μεταξύ, η εφαρμογή γυαλιστερό μαύρο έχει επεκταθεί περαιτέρω σε περισσότερες περιοχές στο εξωτερικό για μια τολμηρή και μοντέρνα αισθητική.

Ξεκινώντας από την αγορά της Κορέας, το Sportage 30 th Anniversary Special Edition θα κυκλοφορήσει σταδιακά σε επιλεγμένες αγορές.