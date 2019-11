Ανταγωνιστικό προβάδισμα στον κλάδο της ενέργειας

10 χρόνια μετά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, οι επιχειρήσεις Εμπορίας-και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίουαντιμετωπίζουν συνεχείς προκλήσεις που επιτάσσουν:

Ευθυγράμμιση με τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας

Ανάπτυξη πελατοκεντρικών στρατηγικών μέσα από καινοτόμες πολιτικές Τιμολόγησης και Εξυπηρέτησης

Διασφάλιση αυξημένης παραγωγικότητας και μείωση κινδύνων

Οι ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής αποκτούν σε αυτό το περιβάλλον ιδιαίτερη σημασία, καθώς δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επιτύχουν αποτελεσματικότερη αξιοποίηση πόρων και να διαφοροποιηθούν μέσα από καινοτόμα εργαλεία που επιτρέπουν μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης πελάτη.

Dynamics 365 for Energy της Data Communication

Η Data Communication, Microsoft Gold Partner και από τους μεγαλύτερους ISVs στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά στην αγορά Ενέργειας ήδη από το 2011, αποτελώντας σήμερα στρατηγικό συνεργάτη σημαντικών παικτών, όπως ZeniΘ, Όμιλος Ήρων, ΕΔΑ ΘΕΣΣ, We (Eunice Trading), Φυσικό Αέριο Αττικής.

Έχοντας επενδύσει σημαντικά σε μελέτη των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου της ενέργειας και διαθέτοντας εκτεταμένη εμπειρία υλοποίησης 200+ έργων Dynamics 365, η εταιρεία απαντά στην ανάγκη εξειδικευμένης λειτουργικότητας με τη συνεχή εξέλιξη της λύσης Dynamics 365 for Energy, μιας ισχυρής all in one λύσης που έχει αναπτύξει για τους κλάδους της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου.

Το Dynamics 365 for Energy βασίζεται και αξιοποιεί τα κορυφαία συστήματα Dynamics 365 for Sales (CRM), Microsoft Dynamics NAV on Azure (ERP), SharePoint & Azure Service Bus, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των επιχειρήσεων Ενέργειας, είτε είναι Εταιρείες Παροχής είτε Διαχειριστές Δικτύου, και επιτρέποντάς τους να οδηγηθούν με τον δικό τους ρυθμό στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η λύση παρέχει:

Ευελιξία, προσαρμοστικότητα

Διαθεσιμότητα πληροφορίας σε οποιαδήποτε συσκευή

Κορυφαίες δυνατότητες Επιχειρησιακής Διαχείρισης

Αυτοματοποίηση όλου του κύκλου Πωλήσεων

Προσωποποιημένες διαδικασίες Εξυπηρέτησης

Προηγμένες υπηρεσίες Marketing & Loyalty

Διασύνδεση με Microsoft Power BI, προηγμένη ανάλυση

Δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα

Δυνατότητα εγκατάστασης on cloud, on premise ή hybrid deployment

Για περισσότερες πληροφορίες: www.datacommunication.gr/