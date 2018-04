Γιούλια Σκριπάλ: Είμαι καλά

Συγγενής του δηλητηριασθέντος Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του, Γιούλια, ανέφερε στον βρετανικό Guardian ότι μίλησε με την τελευταία, στην πρώτη της επαφή με τον έξω κόσμο μετά τη δηλητηρίαση με νευροτοξικό παράγοντα στη νοτιοδυτική Αγγλία στις 4 Μαρτίου.

«Είπε ότι όλα είναι καλά και ότι η ίδια είναι OK», δήλωσε η Βικτόρια Σκριπάλ τηλεφωνικά από τη Μόσχα. «Δεν θα πω τίποτε παραπάνω».

Αποδελτίωση της τηλεφωνικής συνομιλίας των δύο γυναικών αναμένεται να δημοσιοποιηθεί από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων σύντομα.

Ρωσικά δίκτυα ανέφεραν νωρίτερα ότι η Γιούλα Σκριπάλ ανέφερε στη συγγενή της ότι «όλα είναι καλά, όλα διορθώνονται, η κατάσταση όλων μας καλυτερεύει», σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Για την κατάσταση του πατέρα της, η Γιούλια φέρεται να είπε στην εξαδέλφη της ότι «όλα είναι καλά, ξεκουράζεται, κοιμάται».

Viktoria Skripal, the daughter of Sergei’s late brother, has said she plans to go to London in the coming days to try to bring Yulia back to Russia.

Το τμήμα του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) στο Σάλσμπερι είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η 33χρονη Γιούλια δεν είναι πλέον σε κρίσιμη κατάσταση, περιγράφοντας την κλινική της κατάσταση ως «σταθερή».

Το νοσοκομείο περιγράφει την κατάσταση του 66χρονου Σεργκέι Σκριπάλ ως «κρίσιμη, αλλά σταθερή».

