Ανακοίνωσε τον ΜακΛιν ο Ολυμπιακός

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι από σήμερα ο Τζαμέλ ΜακΛίν.

Οι «ερυθρόλευκοι» με συντονισμένες κινήσεις βρήκαν πολύ γρήγορα τον αντικαταστάτη του Κεμ Μπιρτς, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ με τους Ορλάντο Μάτζικ.

Ο 29χρονος Αμερικανός μπορεί να παίξει με την ίδια ευχέρεια στις θέσεις «4» και «5». Προέρχεται από μία πολύ καλή σεζόν με την Αρμάνι Μιλάνο, όπου είχε 8.7 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά παιχνίδι στην Euroleague.

Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων»: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Τζαμέλ ΜακΛιν. Ο Αμερικανός σέντερ θα φοράει τη φανέλα του Θρύλου τη νεα σεζόν.



Το who is who του Τζαμέλ ΜακΛιν



Hμ. Γεν.: 18/04/1988

Τοπ. Γεν.: Μπρούκλιν (ΗΠΑ)

Ύψος: 2.03



Πρ. Ομάδες: Tulsa (2006-2007), Xavier (2008-2011), Μούρθια (2012-2014), Leuven Bears (2011-2012), Telenet Oostende (2012), Telekom Bonn (2013-2014), Alba Berlin (2014-2015), Armani Jeans Milano (2015-2017).



Ομαδικές διακρίσεις

- Πρωταθλητής Ιταλίας (2016) με την Αρμάνι Τζινς Μιλάνο

- Κυπελλούχος Ιταλίας (2016-2017) με την Αρμάνι Τζινς Μιλάνο

- Κάτοχος σούπερ Καπ Ιταλίας (2016)



Ατομικές διακρίσεις

- ΜVP του γερμανικού πρωταθλήματος το 2015 με τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου

- Μέλος της καλύτερης πεντάδας του πρωταθλήματος το 2015 με τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου».