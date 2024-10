Τι είδους drone έστειλε η Χεζμπολάχ στην κατοικία του Νετανιάχου;

Ακόμη δεν έχει γίνει επισήμως γνωστός ο τύπος του drone που επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Έχει επιβεβαιωθεί μόνο ότι εξαπολύθηκε από τη Χεζμπολάχ.

Τα ρεπορτάζ των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι επρόκειτο ή για ένα Sayyad 107 ή για ένα Ababil-T.

Israeli officials have confirmed that the kamikaze UAV launched by Hezbollah directly hit Prime Minister Netanyahu’s residence and stated that Netanyahu was not at home at the time. pic.twitter.com/fDxUqceMBx — Mintel World (@mintelworld) October 19, 2024

Τα χαρακτηριστικά τους

· Το Sayyad 107 έχει εμβέλεια περίπου 100 χιλιομέτρων και άνοιγμα φτερών από 1,5 έως 2 μέτρα.

· Drones αυτού του τύπου έχουν διεισδύσει στον ισραηλινό εναέριο χώρο δεκάδες φορές κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές και κτίρια.

· Η διαδρομή πτήσης του Sayyad 107 μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να αλλάζει συχνά ύψος και κατεύθυνση, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευση και την παρακολούθηση και η ανίχνευσή του βασίζεται στη θερμότητα που εκπέμπεται από τον κινητήρα, η οποία είναι επίσης δύσκολο να εντοπιστεί μέσω οπτικών μέσων.

#Israel PM Netanyahu’s home in the northern city of Caesarea, was struck by a Sayyad-107 Iranian made drone, launched by #Hezbollah. Israel’s Channel 12 claims this was an assassination attempt orchestrated by #Iran. pic.twitter.com/qGaCVNlfIz — War_Room_ME (@WarRoomME) October 19, 2024

· Είναι πιθανό το drone που επιχείρησε να χτυπήσει την οικία Νετανιάχου να ήταν εκ των προτέρων προγραμματισμένο να κατεβαίνει απότομα προς το έδαφος ή τη θάλασσα και να συνεχίσει να πετάει σε χαμηλό ύψος, εκμεταλλευόμενος το παράκτιο έδαφος και στη συνέχεια τους λόφους της παράκτιας πεδιάδας για να αποφύγει την αναχαίτηση.

· Το Ababil-T, γνωστό και ως Mirsad-1, έχει εμβέλεια επίθεσης 120 χιλιομέτρων, τελική ταχύτητα 370 χιλιομέτρων την ώρα, ικανότητα μεταφοράς έως και 40 κιλών εκρηκτικών και ικανότητα πτήσης σε υψόμετρα έως και 3 χλμ. σύμφωνα με όσα γνωρίζει ο ισραηλινός στρατός για αυτό το drone που κατασκευάζει ο ιρανικός στρατός.

In the fresh video of the armed wing of Hezbollah with demonstration of their UAV arsenal, IMHO at least 5 types of drones appeared..

1 – Variant of the Iranian Ababil-2 (also known as Ababil-T).

2 – Iranian Sayyad

3 – Something like a smaller variation of the Sayyad pic.twitter.com/Ra7Kd2HZTt — Yuri Lyamin (@imp_navigator) October 14, 2024

Naftemporiki.gr