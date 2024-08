Δεξαμενή υγρού νερού στον Άρη – Μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ανακάλυψαν δεξαμενή υγρού νερού στον Άρη – βαθιά στον βραχώδη εξωτερικό φλοιό του πλανήτη.

Τα ευρήματα προέρχονται από μια νέα ανάλυση δεδομένων από το Mars Insight Lander της NASA, το οποίο έφτασε στον Άρη το 2018.

Το αεροσκάφος είχε ένα σεισμόμετρο, το οποίο κατέγραψε δονήσεις τεσσάρων ετών, βαθιά μέσα στον Κόκκινο Πλανήτη. Η ανάλυση αυτών των δονήσεων – και του πώς ακριβώς κινείται ο πλανήτης – αποκάλυψε «σεισμικά σήματα» υγρού νερού.

Σεισμικές έρευνες

Ενώ γνωρίζαμε ότι υπάρχει παγωμένο νερό στους πόλους του Άρη και ενδείξεις ατμών στην ατμόσφαιρα, αυτή είναι η πρώτη φορά που βρέθηκε υγρό νερό στον πλανήτη.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο Proceedings of the National Academy of Sciences. Η επιστημονική αποστολή του Insight ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022. Σε εκείνο το διάστημα, ο ανιχνευτής κατέγραψε περισσότερους από 1.319 σεισμούς.

Μετρώντας πόσο γρήγορα ταξιδεύουν τα σεισμικά κύματα, οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει ποιο υλικό είναι πιο πιθανό να κινείται. «Αυτές είναι στην πραγματικότητα οι ίδιες τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να αναζητήσουμε νερό στη Γη ή για να αναζητήσουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο», εξήγησε στο BBC ο καθηγητής Μάικλ Μάνγκα από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα.

Η ανάλυση αποκάλυψε δεξαμενές νερού σε βάθη περίπου έξι έως 12 μιλίων (10 έως 20 χλμ.) στον φλοιό του Άρη. «Η κατανόηση του κύκλου του νερού του Άρη είναι κρίσιμη για την κατανόηση της εξέλιξης του κλίματος, της επιφάνειας και του εσωτερικού», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Δρ Βασάν Ράιτ, από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Scripps του UC San Diego.

Πλανήτης – έρημος για 3 δισεκατομμύρια χρόνια

Οι μελέτες της επιφάνειας του Άρη – με τα κανάλια και τους κυματισμούς του – δείχνουν ότι, στην αρχαιότητα, υπήρχαν ποτάμια και λίμνες στον πλανήτη.

Αλλά για τρία δισεκατομμύρια χρόνια, ήταν μια έρημος.

Μέρος από αυτό το νερό χάθηκε στο διάστημα όταν ο Άρης έχασε την ατμόσφαιρά του. Αλλά, είπε ο καθηγητής Manga, εδώ στη Γη, «μεγάλο μέρος του νερού μας είναι υπόγειο και δεν υπάρχει λόγος να μην συμβαίνει αυτό και στον Άρη».