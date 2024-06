Τα likes στο Χ γίνονται αόρατα για να αποφεύγεται το διαδικτυακό μπούλινγκ

Η «εφεύρεση» της επικρότησης ενός σχολίου ή μιας ανάρτησης γενικότερα στα social media μέσω της ένδειξης «like» αποτέλεσε ένα εργαλείο που αύξησε το ενδιαφέρον και τη χρήση των social media αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε ένα μόνιμο πεδίο συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων ανάμεσα στους χρήστες.

Πολύ συχνά κάποιος χρήστης δέχεται επιθέσεις από άλλους χρήστες που διαφωνούν με το like που έχει κάνει ο χρήστης αυτός σε κάποιο σχόλιο ή ανάρτηση περιεχομένου. Αυτή η τακτική είχε ως αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να αποφεύγουν να κάνουν like σε σχόλια ή αναρτήσεις που θα ήθελαν να επικροτήσουν επειδή ακριβώς φοβούνται το διαδικτυακό μπούλινγκ που θα υποστούν. Αμέτρητοι καβγάδες δημιουργούνται καθημερινά ανάμεσα σε αγνώστους αλλά συχνά και ανάμεσα σε άτομα που γνωρίζονται μεταξύ τους εξαιτίας ενός like.

Η απόκρυψη

Το X (πρώην Twitter) αποφάσισε να δώσει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα κάνοντας τα likes… αόρατα. Έτσι μπορεί κάποιος χρήστης να κάνει like στις αναρτήσεις χωρίς όμως αυτό να είναι ορατό στους άλλους χρήστες πλην του χρήστη που έκανε την ανάρτηση. Προς το παρόν η απόκρυψη του like είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές του Premium X και αναμένεται να περάσει σύντομα και στην υπόλοιπη πλατφόρμα.

«Είναι σημαντικό να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να κάνουν like στις αναρτήσεις χωρίς να δέχονται επίθεση επειδή το κάνουν» αναφέρει σε ανάρτηση του ο Ελον Μασκ. Ο ιδιοκτήτης του X δήλωσε μάλιστα πώς από την στιγμή που δόθηκε η δυνατότητα της απόκρυψης ο αριθμός των like αυξήθηκε κατακόρυφα κάτι που αν ισχύει σημαίνει ότι πολλοί χρήστες απέφευγαν να κάνουν like για να μην αντιμετωπίσουν επιθέσεις από άλλους χρήστες.

Naftemporiki.gr