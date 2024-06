Άγνωστο εντυπωσιακό μπλε μυρμήγκι ανακαλύφθηκε στα Ιμαλάϊα

Ερευνητική ομάδα της οργάνωσης Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE) στο Μπανγκαλόρ ανακάλυψε σε μια περιοχή των Ιμαλαΐων ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος μυρμηγκιού με χαρακτηριστικό μπλε απόχρωση. Το εντυπωσιακό μυρμήγκι εντοπίστηκε στη βορειοανατολική πολιτεία Arunachal Pradesh της Ινδίας, προκαλώντας περισσότερο ενδιαφέρον για τη μοναδική βιοποικιλότητα που εμφανίζει αυτό το τμήμα των Ιμαλαΐων.

Το σπάνιο μικρό μυρμήγκι, που ονομάζεται Paraparatrechina neela, δεν ξεπερνά σε μήκος τα δύο χιλιοστά και το σώμα του έχει απόχρωση μεταλλικό μπλε, εκτός από τις κεραίες, τις κάτω γνάθους και τα πόδια του. Έχει ένα τριγωνικό κεφάλι με μεγάλα μάτια και μια τριγωνική κάτω γνάθο με πέντε δόντια.

Πώς παράγεται

Το είδος πήρε το όνομά του από το ξεχωριστό μπλε χρώμα του αφού «neela» στις περισσότερες ινδικές γλώσσες σημαίνει μπλε χρώμα. «Καθώς εξερευνούσαμε σε συνθήκες σκοταδιού μια τρύπα δέντρου που βρίσκεται κατά μήκος μιας διαδρομής που ακολουθούν βοοειδή στο απομακρυσμένο χωριό Yinku κάτι άστραψε στο λυκόφως» αναφέρουν οι ερευνητές σε άρθρο τους στην επιθεώρηση «ZooKeys».

Ενώ το μπλε χρώμα εμφανίζεται συνήθως σε έντομα όπως οι πεταλούδες, τα σκαθάρια καθώς και ορισμένες μέλισσες και σφήκες, είναι εξαιρετικά σπάνιο στα μυρμήγκια. Από τα σχεδόν 17.000 γνωστά είδη και υποείδη μυρμηγκιών παγκοσμίως οι ερευνητές λένε ότι μόνο μερικά παρουσιάζουν μπλε χρώμα ή ιριδισμό.

Μεταξύ των εντόμων, το μπλε χρώμα παράγεται συχνά από νανοδομές που δημιουργούν χρώματα χρησιμοποιώντας τις οπτικές τους ιδιότητες αντί να προκαλείται άμεσα από χρωστικές ουσίες. Παραμένει ασαφές εάν το μπλε χρώμα του μυρμηγκιού εξυπηρετεί κάποιον σκοπό, όπως στην επικοινωνία, το καμουφλάζ ή άλλες οικολογικές αλληλεπιδράσεις.

