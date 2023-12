Το WhatsApp προσφέρει εργαλείο δημιουργίας μηνυμάτων που αυτοκαταστρέφονται

Με την ειδοποίηση ότι «αυτό το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί» ολοκληρώνεται η ενημέρωση της αποστολής στους πράκτορες της τηλεοπτικής σειράς και των κινηματογραφικών ταινιών «Επικίνδυνες Αποστολές». Το ίδιο ακριβώς αποφάσισε να κάνει και το WhatsApp. H πλατφόρμα επικοινωνίας με τους περίπου 2,7 δισ. ενεργούς χρήστες ανακοίνωσε ότι δημιούργησε ένα νέο εργαλείο που ονομάζεται «View Once».

Το εργαλείο αυτό επιτρέπει σε ένα χρήστη να στέλνει ένα ηχητικό μήνυμα και όπως λέει και το όνομα του εργαλείου ο παραλήπτης του μηνύματος θα μπορεί να το ακούσει μόνο μια φορά αφού στη συνέχεια το μήνυμα θα αυτοδιαγράφεται. Επιπλέον ο παραλήπτης δεν θα μπορεί μετά την παραλαβή του μηνύματος ή κατά την διάρκεια που το ακούει να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια και επεξεργασία για να προλάβει τη διαγραφή. Το εργαλείο δηλαδή δεν επιτρέπει την αντιγραφή, την αποθήκευση ή την προώθηση του μηνύματος σε άλλο χρήστη.

«Μπορείτε να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα με ηχητικά μηνύματα χωρίς να φοβάστε απολύτως τίποτε» λέει στη σχετική ανακοίνωση το WhatsApp που ανήκει στη Metα, τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram. Όπως και όλες οι μορφές επικοινωνίας του WhatsApp έτσι και το View Once καλύπτεται από κρυπτογράφηση οπότε η ικανότητα αυτοκαταστροφής του μηνύματος αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας του σε ποσοστά που αγγίζουν το 100%. To View Once προστίθεται σε μια σειρά από νέα εργαλεία που δημιούργησε το WhatsApp τα οποία αυξάνουν περαιτέρω τα επίπεδα προστασίας των επικοινωνιών των χρηστών.

Το αφεντικό της Metα Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχει δηλώσει ότι θεωρεί στρατηγικό στόχο τη δημιουργία απόλυτα ασφαλούς περιβάλλοντος επικοινωνίας για τους χρήστες των πλατφορμών της εταιρείας κάτι όμως που έχει βρει αντίθετες τις διωκτικές Αρχές που θεωρούν ότι αυτά τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται από κακόβουλους και εγκληματίες κάθε είδους και οι διωτικές Αρχές θα έχουν από ελάχιστες ως ανύπαρκτες πιθανότητες να τους εντοπίσουν πριν ή έστω και αφότου έχουν πραγματοποιήσει μια εγκληματική ενέργεια.

