Το TikTok μιλά εφ’ όλης της ύλης στη «Ν»: Το ελληνικό Διαδίκτυο, οι εμπορικές ευκαιρίες, τo fake περιεχόμενο στη Λωρίδα της Γάζας και οι ενέργειες κατά του εθισμού των χρηστών

Με αφορμή την ανακοίνωση του TikTok ότι έχει ξεπεράσει τους 3,5 εκατ. χρήστες στην Ελλάδα το Naftemporiki.gr επικοινώνησε με την ψηφιακή πλατφόρμα και οι εκπρόσωποι της σε Ελλάδα και Νότια Ευρώπη οργάνωσαν μια διαδικτυακή συνάντηση μαζί μας απαντώντας στις ερωτήσεις μας για όλα όσα αφορούν το TikTok αλλά και γενικότερα τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο των ψηφιακών πλατφορμών και των social media.

Πότε εισήλθατε στον ελληνικό κυβερνοχώρο και ποιος ήταν ο αρχικός σας στόχος;

Εγκαταστήσαμε την πλατφόρμα μας στην Ευρώπη τον Αύγουστο του 2018, μπαίνοντας στην ελληνική αγορά τρία χρόνια μετά. Η στρατηγική μας; Σκεφτείτε παγκόσμια, δράστε τοπικά. Ενώ το κύριο προϊόν μας παραμένει συνεπές σε παγκόσμιο επίπεδο, προσαρμόζουμε τη μοναδική πολιτισμική δυναμική και τις προτιμήσεις των χρηστών κάθε αγοράς. Αυτή η τοπική προσαρμογή είναι επίσης σημαντική για συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις. Ενισχύουμε τους τοπικούς δημιουργούς περιεχομένου, προωθώντας τις αυθεντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εταιρειών, των προϊόντων και του κοινού τους. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο ωφελεί τις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και εμπλουτίζει το ελληνικό οικοσύστημα περιεχομένου. Στον ταξιδιωτικό τομέα, για παράδειγμα, η πλατφόρμα μας έχει γίνει σημαντικός παράγοντας επιρροής. Ένα εντυπωσιακό 77% των χρηστών της πλατφόρμας πιστώνουν σε αυτή την έμπνευση των ταξιδιωτικών τους επιλογών. Στην Ελλάδα, όπου ο τουρισμός είναι κρίσιμος οικονομικός μοχλός, η συνεργασία μας με τοπικούς δημιουργούς περιεχομένου έχει πυροδοτήσει αυξημένη δημιουργικότητα και άλλες δράσεις στον ταξιδιωτικό κλάδο. Σημαντικές καμπάνιες όπως αυτές του Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού, της Aegean Airlines, της genAIRation και της Aegean club, υπογραμμίζουν τη δύναμη των στοχευμένων ψηφιακών στρατηγικών μας, οδηγώντας σε υψηλή αφοσίωση των χρηστών και επιβεβαιώνοντας την επιρροή μας στην ταξιδιωτική αγορά.

Περιμένατε αυτή την ανταπόκριση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;

Η επιτυχία του TikTok συνοψίζεται στη μοναδική του προσέγγιση: θολώνει τη γραμμή μεταξύ θεατή και δημιουργού. Οποιοσδήποτε μπορεί να είναι δημιουργός εδώ, χάρη στα απλά, καινοτόμα εργαλεία βίντεο που διαθέτουμε. Σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες, εστιάζουμε στο περιεχόμενο και όχι στις κοινωνικές συνδέσεις του χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και κάποιος που δεν έχει ακολούθους (followers) μπορεί να γίνει viral εάν το περιεχόμενό του έχει απήχηση. Έχει να κάνει με τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία, όχι μόνο τη δημοτικότητα. Αυτό που πραγματικά διακρίνει το TikTok είναι η ποικιλομορφία του περιεχομένου και των δημιουργών μας, ένα θέμα που έχει απήχηση παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Από την εκπαίδευση έως την ψυχαγωγία, από τη μόδα έως τον κοινωνικό ακτιβισμό, η ποικιλία είναι τεράστια. Δημιουργοί όπως ο @Mr.Chem ή ο Στέφανος Βούρος αποτελούν παράδειγμα αυτής της διαφορετικότητας, φέρνοντας θέματα όπως η επιστήμη και η συμπερίληψη στο προσκήνιο.

Πού πιστεύετε ότι οφείλετε αυτή την ανταπόκριση των Ελλήνων χρηστών στο TikTok;

Η καλή ανταπόκριση των Ελλήνων χρηστών στο TikTok αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της πλατφόρμας μας να αντικατοπτρίζει αυθεντικά την πλούσια ταπετσαρία της ελληνικής ζωής. Η πλατφόρμα μας λειτουργεί ως μια ψηφιακή «Αγορά», όπου οι φωνές των κοινών λαών βρίσκουν ένα βήμα, καλλιεργώντας μια απαράμιλλη αίσθηση κοινότητας και σύνδεσης.

Το ελληνικό κοινό του Διαδικτύου διαφέρει από αυτό των άλλων χωρών και αν ναι, σας αναγκάζει να ακολουθήσετε διαφορετικές στρατηγικές λειτουργίας από άλλες χώρες;

Η ουσία του TikTok στο ελληνικό πλαίσιο είναι η αντανάκλασή του στις διαφορετικές πτυχές της ελληνικής κοινωνίας, κάτι που αποτελεί βασικό λόγο για τη δημοτικότητά του. Η πλατφόρμα παρουσιάζει εμπειρίες από την πραγματική ζωή, συνταγές φαγητού, ανάγνωση βιβλίων, DIY συμβουλές, μιμίδια και εκπαιδευτικό περιεχόμενο που είναι φιλικό προς την οικογένεια. Αυτό που κάνει το TikTok να ξεχωρίζει – σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο – είναι η αυθεντικότητά του και ο τρόπος που δίνει τη δυνατότητα σε απλούς ανθρώπους να μοιράζονται ελκυστικές ιστορίες, ενισχύοντας την κοινότητα και τη σύνδεση. Οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν διάφορες πτυχές της ζωής τους, από διασκεδαστικά γεγονότα μέχρι στιγμές από τα παρασκήνια, αναβαθμίζοντας τις καθημερινές εμπειρίες σε ευρύτερη αναγνώριση. Το TikTok φημίζεται για την ποικιλομορφία και την περιεκτικότητά του, προσφέροντας έναν δημοκρατικό χώρο όπου όλοι, ανεξαρτήτως πεποιθήσεων, καταγωγής, γλώσσας ή καταγωγής, έχουν ίσες ευκαιρίες να επηρεάσουν και ενδεχομένως να αλλάξουν προοπτικές



Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας των χρηστών της πλατφόρμας γιατί η αίσθηση είναι ότι είναι κυρίως νεαρής ηλικίας χρήστες.

Ας ξεκινήσουμε καταρρίπτοντας τον πιο διαδεδομένο μύθο γύρω από το TikTok: ότι είναι μια ψηφιακή παιδική χαρά αποκλειστικά για τη νεολαία. Αυτή η αφήγηση παραβλέπει ένα σημαντικό μέρος του παγκόσμιου κοινού της πλατφόρμας. Ο αλγόριθμος του TikTok δίνει προτεραιότητα στη σύνδεση ατόμων με βάση κοινά ενδιαφέροντα και όχι σε υπάρχουσες κοινωνικές συνδέσεις. Αυτή η αλλαγή επιτρέπει την υπέρβαση των ηλικιακών βαθμίδων, καθιστώντας την ελκυστική όχι μόνο για τη GenZ αλλά και για τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Στο TikTok, συναντάμε το λεγόμενο GenerationT(ikTok): μια δυναμική συλλογικότητα που υπερβαίνει τους ηλικιακούς περιορισμούς και συνδέεται με κοινά ενδιαφέροντα. Επιπλέον, σύμφωνα με ολοκληρωμένα δεδομένα από την Kantar, ένα εντυπωσιακό 67% του κοινού του TikTok είναι άνω των 25 ετών, ένα στατιστικό στοιχείο που καταρρίπτει την ιδέα της πλατφόρμας που χρησιμοποιούν νεαρής ηλικίας χρήστες. Έχουμε 3,5 εκατομμύρια χρήστες και 10 εκατομμύρια ελληνικό πληθυσμό. Αν το TikTok χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από νέους, θα σήμαινε ότι το ένα τρίτο του ελληνικού πληθυσμού αποτελείται από νέους κάτι που συμβαίνει.

Ποιος είναι ο μέσος όρος παραμονής στην πλατφόρμα ανά ημέρα των Ελλήνων χρηστών και ποιο περιεχόμενο είναι αυτό που έχει τις μεγαλύτερες προτιμήσεις;

Στο TikTok, πρόκειται για ποιοτική αφοσίωση, όχι μόνο για χρόνο οθόνης. Εξερευνήστε, αλληλεπιδράστε και αφοσιωθείτε: η πλατφόρμα μας ξεπερνά τα παραδοσιακά όρια, συνδυάζοντας μοναδικά τη δημιουργία, την ανακάλυψη και την κατανάλωση περιεχομένου απρόσκοπτα. Αυτό συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία έχουν μεγαλύτερο βάρος από τη διασημότητα ή τον κύκλο φίλων του χρήστη. Οι ελληνικές κοινότητες του TikTok καλύπτουν ποικίλα ενδιαφέροντα, συγγένειες, τοποθεσίες και τρόπους ζωής: από #συνταγές (50 εκατ. προβολές) και #μαγειρική (83,5 εκατ. προβολές) έως #BookTokGreece (30,9 εκατ. προβολές), #TikTokMadeMeBuyIt, έως #AncientG.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας σχετικά με την παρουσία του TikTok στην Ελλάδα;

Η TikTok δεσμεύεται να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέροντας ευέλικτες λύσεις ψηφιακού μάρκετινγκ κατάλληλες για όλες τις κλίμακες και τους προϋπολογισμούς. Εκτός από μια πλατφόρμα μάρκετινγκ, είμαστε ένας κόμβος ενεργού δέσμευσης, όπου η ανακάλυψη περιεχομένου συχνά μεταφράζεται σε άμεση δράση των καταναλωτών. Τα δεδομένα μας αποκαλύπτουν έναν συναρπαστικό αντίκτυπο: οι χρήστες έχουν 1,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αγοράσουν προϊόντα που ανακαλύπτουν στο TikTok, με το 37% να αγοράζει αμέσως. Επιπλέον, το 38% των χρηστών επηρεάζουν τα προσωπικά τους δίκτυα, προτείνοντας και οδηγώντας αγορές μέσω της πλατφόρμας. Αυτό καταδεικνύει τον κεντρικό ρόλο του TikTok όχι μόνο στην προβολή προϊόντων, αλλά στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και στην τόνωση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Η δημοτικότητα των ψηφιακών πλατφορμών και των social media γενικότερα έχει δημιουργήσει μια σειρά από παρενέργειες και προβλήματα στη λειτουργία τους, όπως η διάδοση ψευδών ειδήσεων ή διαφόρων ειδών τοξικού περιεχομένου. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο και ποια μέτρα λαμβάνει η TikTok;

Στο TikTok, η κορυφαία προτεραιότητά μας είναι η ευημερία και η ασφάλεια της κοινότητάς μας. Από την έναρξη της σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς, έχουμε λάβει πολλά βήματα για να αντιμετωπίσουμε τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και επιβλαβούς περιεχομένου. Καταργήσαμε πάνω από 925.000 βίντεο λόγω παραβίασης των σχετικών κανονισμών. Έχουμε δημιουργήσει ένα κέντρο διοίκησης, συγκεντρώνοντας βασικά μέλη της παγκόσμιας ομάδας επαγγελματιών ασφάλειας των 40.000 ατόμων μας. Αναβαθμίσαμε τα αυτοματοποιημένα συστήματα ανίχνευσης για τον εντοπισμό και την εξάλειψη γραφικού και βίαιου περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο, προστατεύοντας τόσο τους χρήστες όσο και τους επόπτες. Επιπλέον, αυξήσαμε τους πόρους εποπτείας μας προσθέτοντας επόπτες που μιλούν αραβικά και εβραϊκά και παρέχουμε επιπλέον υποστήριξη στους επόπτες πρώτης γραμμής. Οι οθόνες συμμετοχής έχουν εφαρμοστεί για περιεχόμενο που μπορεί να είναι σοκαριστικό ή γραφικό, ενώ εξακολουθούν να γίνονται εξαιρέσεις για περιεχόμενο δημόσιου ενδιαφέροντος.

Προσαρμόσαμε επίσης προσωρινά τις πολιτικές, ειδικά όσον αφορά λειτουργίες όπως οι ζωντανές ροές, για να αποτρέψουμε την κακή χρήση τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε ενεργά με παγκόσμιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου και συνεργαζόμαστε με εμπειρογνώμονες του κλάδου και οργανισμούς όπως το Tech Against Terrorism για να διασφαλίσουμε περαιτέρω την πλατφόρμα μας. Πλήρεις πληροφορίες για τις δράσεις μας σε όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας υπάρχουν στο https://newsroom.tiktok.com/en-eu/protecting-community-israel-hamas-war

Η παραπληροφόρηση σε περιόδους κρίσης μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Γι’ αυτό εργαζόμαστε για τον εντοπισμό και την εξάλειψη της επιβλαβούς παραπληροφόρησης. Επίσης, αφαιρούμε συνθετικά μέσα που έχουν υποστεί επεξεργασία, συναρμολόγηση ή συνδυασμό με τρόπο που θα μπορούσε να παραπλανήσει την κοινότητά μας σχετικά με γεγονότα του πραγματικού κόσμου. Για να βοηθηθούμε στο να επιβάλλουμε αυτές τις πολιτικές με ακρίβεια, συνεργαζόμαστε με οργανισμούς ελέγχου δεδομένων διαπιστευμένους από το IFCN που υποστηρίζουν περισσότερες από 50 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των αραβικών και των εβραϊκών. Οι επαληθευτές δεδομένων αξιολογούν το περιεχόμενο που επιτρέπει στους συντονιστές μας να εφαρμόζουν με ακρίβεια τις πολιτικές παραπληροφόρησης. Για μεγαλύτερη προσοχή, ενώ ένα βίντεο ελέγχεται, το καθιστούμε ακατάλληλο για τη ροή For You. Εάν ο έλεγχος γεγονότων είναι ασαφής, επισημαίνουμε το περιεχόμενο ως μη επαληθευμένο, δεν το επιτρέπουμε στις ροές For You και ζητάμε από τους χρήστες να το ξανασκεφτούν πριν το μοιραστούν.

Κάτι τελευταίο για το τι συμβαίνει στις ΗΠΑ και τις αγωγές κατά του Instagram για τακτικές εθισμού χρηστών και πρόκληση προβλημάτων πνευματικής και ψυχικής υγείας στους χρήστες του. Ποια είναι η θέση του Tik Tok σε αυτό το θέμα που αγγίζει λίγο πολύ ολόκληρη τη βιομηχανία των social media;

Στο TikTok, είμαστε βαθιά αφοσιωμένοι στην ευημερία της κοινότητάς μας. Έχουμε εφαρμόσει λειτουργίες όπως καθημερινά όρια χρόνου χρήσης και τακτικά διαλείμματα χρόνου χρήσης για να βοηθήσουμε τους χρήστες να διαχειρίζονται τον χρόνο τους στην εφαρμογή. Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στα άτομα να αποφασίσουν πόσο χρόνο θα αφιερώσουν στο TikTok σε κάθε συνεδρίαση. Όσον αφορά την ποικιλομορφία περιεχομένου, αναγνωρίζουμε την πρόκληση στα συστήματα συστάσεων για την αποφυγή περιορισμένου ή επαναλαμβανόμενου περιεχομένου. Η εστίασή μας είναι στον προσεκτικό περιορισμό περιεχομένου που, αν και δεν παραβιάζει τις πολιτικές μας, θα μπορούσε να επηρεάσει την εμπειρία προβολής εάν επαναληφθεί.

Αυτό περιλαμβάνει περιεχόμενο με θέμα τη λύπη, την ακραία σωματική άσκηση, τη δίαιτα ή που κάτι που είναι σεξουαλικά προκλητικό. Τα συστήματά μας αναζητούν ενεργά μοτίβα σε τέτοιο περιεχόμενο. Όταν αναγνωρίζουμε πολλά βίντεο με αυτά τα θέματα, τα αντικαθιστούμε με μια ποικιλία άλλων θεμάτων. Αυτή η προσέγγιση βοηθά στη μείωση της συχνότητας δυνητικά ευαίσθητου περιεχομένου και διασφαλίζει μια διαφορετική εμπειρία ανακάλυψης για τους χρήστες μας. Επιπλέον, για αναζητήσεις που σχετίζονται με θέματα όπως το #mentalhealth, κατευθύνουμε τους χρήστες στο Digital Wellness Hub μας. Αυτοί οι πόροι ενημερώνονται συνεχώς μέσω της συνεργασίας μας με ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις, διασφαλίζοντας ότι παρέχουμε τις πιο σχετικές και υποστηρικτικές πληροφορίες στην κοινότητά μας.

