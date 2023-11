Ανακαλύφθηκε άγνωστος μοσάσαυρος βγαλμένος από τη σκανδιναβική μυθολογία

Με δημοσίευση της στην επιθεώρηση «Bulletin of the American Museum of Natural History» ερευνητική ομάδα παρουσιάζει την ανακάλυψη ενός άγνωστου είδους μοσάσαυρου. Το θαλάσσιο τέρας που είχε μήκος επτά μέτρων ζούσε πριν από περίπου 80 εκατ. έτη σε μια αρχαία θάλασσα στη σημερινή Βόρεια Ντακότα στις ΗΠΑ. Ο μοσάσαυρος έλαβε την επιστημονική ονομασία Jǫrmungandr walhallaensis από το Jörmungandr, ένα θαλάσσιο φίδι από τη σκανδιναβική μυθολογία.

«Αν έβαζες βατραχοπέδιλα σε έναν δράκο του Komodo και τον έκανες πολύ μεγάλο, έτσι θα έμοιαζε» λέει η Αμέλια Ζιέτλοου μεταδιδακτορική φοιτήτρια συγκριτικής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Richard Gilder του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που ανακάλυψαν το σχεδόν πλήρες κρανίο, τις γνάθους, την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και αρκετούς σπονδύλους.

Η μελέτη δείχνει ότι ο J. walhallaensis περιείχε πολλά κοινά χαρακτηριστικά με δύο γνωστούς μοσασαύρους: τον μικρότερο Clidastes και τον πολύ μεγαλύτερο Mosasaurus, του οποίου προϋπήρχε. Όπως ο γιγαντιαίος συγγενής του, ο J. walhallaensis έζησε κατά την Κρητιδική περίοδο (περίπου 145 εκατομμύρια έως 66 εκατομμύρια χρόνια πριν) δίπλα σε δεινοσαύρους διέθετε άκρα σαν βατραχοπέδιλα και μια «ουρά σαν καρχαρία» που τον βοηθούσαν να… γλιστρά μέσα στο νερό. Είχε επίσης μια οστέινη ράχη στο κρανίο του που έμοιαζε με «θυμωμένα φρύδια», σύμφωνα με τους ερευνητές.

Οι παλαιοντολόγοι εξακολουθούν να μην συμφωνούν σχετικά με το αν οι μοσάσαυροι έχουν μεγαλύτερη συγγένεια με τις σαύρες ή με τα φίδια. Ωστόσο ο J. walhallaensis προσφέρει στους ερευνητές περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα άπιαστα θαλάσσια πλάσματα. «Καθώς αυτά τα ζώα εξελίχθηκαν σε αυτά τα γιγάντια θαλάσσια τέρατα, έκαναν συνεχώς αλλαγές. Η ανακάλυψη μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση του πώς όλες αυτές οι διαφορετικές μορφές σχετίζονται μεταξύ τους» λέει η Αμέλια Ζιέτλοου.

Naftemporiki.gr