Ανακαλύφθηκε εξωπλανήτης που δεν έπρεπε να υπάρχει

Ένας τεράστιος πλανήτης στο μέγεθος του Δία βρέθηκε να περιφέρεται γύρω από ένα σχετικά μικρό άστρο εκπλήσσοντας τους αστρονόμους και προκαλώντας τριγμούς στα κυρίαρχα μοντέλα και θεωρίες για το πώς σχηματίζονται οι πλανήτες. Ο εξωπλανήτης βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον ερυθρό νάνο TOI-4860 που βρίσκεται σε απόσταση 261 ετών φωτός στον αστερισμό του Κορακιού. Το άστρο αυτό έχει μάζα που ισοδυναμεί με μόλις το ένα τρίτο της μάζας του Ήλιου.

Ο εν λόγω εξωπλανήτης που έλαβε την κωδική ονομασία TOI-4860 b ανήκει στην κατηγορία των πλανητών που ονομάζονται «καυτοί Δίες» αφού είναι αέριοι γίγαντες που εξαιτίας της εγγύτητας με το άστρο τους αναπτύσσονται σε αυτούς πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ο εξωπλανήτης βρίσκεται σε τόσο κοντινή απόσταση από το μητρικό του άστρο που ολοκληρώνει μια περιστροφή γύρω από αυτό σε περίπου 36 ώρες όταν συγκριτικά η Γη χρειάζεται 365 μέρες για να κάνει μια περιστροφή γύρω από τον Ήλιο.

Και κάπου εδώ ξεκινά το πρόβλημα ή πιο σωστά το κοσμικό μυστήριο αφού σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία πλανήτες με μέγεθος του Δία δεν μπορούν να σχηματιστούν σε πολύ κοντινή απόσταση από το μητρικό τους άστρο και σίγουρα όχι σε άστρα τόσο μικρής μάζας όπως το TOI-4860.

Ένα επιπλέον στοιχείο που επίσης προβληματίζει τους επιστήμονες είναι ότι ο εξωπλανήτης φαίνεται να είναι εμπλουτισμένος με υψηλή αναλογία μετάλλων, διαθέτει δηλαδή στοιχεία βαρύτερα από το υδρογόνο και το ήλιο.

Η ερευνητική ομάδα που έκανε την ανακάλυψη παρουσιάζει τα ευρήματα της στην επιθεώρηση «Monthly Notices of the Royal Astronimical Society: Letters» σκοπεύει τώρα να κυνηγήσει παρόμοιους κόσμους γύρω από μικρού μεγέθους άστρα χρησιμοποιώντας το Very Large Telescope που βρίσκεται στην έρημο Ατακάμα της Χιλής.

