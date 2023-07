Ο Ελον Μασκ βάζει τέλος στα… τιτιβίσματα αλλάζοντας το λογότυπο του Twitter

Το μπλε πτηνό δεν ήταν απλά το λογότυπο του Twitter αλλά κάτι περισσότερο από το σήμα κατατεθέν του. Ήταν τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με την πλατφόρμα που οι αναρτήσεις σε αυτή ονομάστηκαν τιτιβίσματα… Σε μια από τις συνήθεις αιφνιδιαστικές του κινήσεις ο Ελον Μασκ, στον οποίο ανήκει εδώ και ένα περίπου χρόνο το Twitter, έκανε το πρωί της Κυριακής μια ανάρτηση στην οποία προαναγγέλλει την αλλαγή του λογότυπου αναφέροντας χαρακτηριστικά «σύντομα θα πούμε αντίο στο λογότυπο του Twitter και σιγά σιγά σε όλα τα πτηνά».

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023