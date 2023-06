Tεχνητή Νοημοσύνη: Το Κουτί της Πανδώρας ή Προμηθέας για Δημοκρατία και Εργασία;

Η Tεχνητή Nοημοσύνη δεν είναι απλά ένα τεχνολογικό προϊόν. Εμπεριέχει αυτό που λέει η ίδια η λέξη, τη νόηση. Στο μεταξύ στην επερχόμενη επανάσταση της Generative AI, μιας τεχνητής νοημοσύνης που θα παράγει δικά της αυθεντικά αποτελέσματα στρέφoνται πλέον οι εταιρείες τεχνολογίας. Κατά πόσο όμως η μίμηση του ανθρώπινου λόγου, γραπτού ή προφορικού, τα bots, η περίφημη LLM Large Language Models, μπορούν να ξεφύγουν από το κουτί της Πανδώρας και να εξελιχθούν σε απειλή για την Εργασία αλλά και τη Δημοκρατία.

Στο κρίσιμο αυτό ερώτημα οι απόψεις διαφέρουν.

Σύμφωνα με κάποιους τα ρομπότ θα καταλάβουν σταδιακά μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας. Υπάρχει όμως και η άποψη, σύμφωνα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ χρειάζονται τη βοήθεια των ανθρώπων. Και τονίζουν πως το κλειδί στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι η αντικατάσταση των ανθρώπων από τους αλγόριθμους αλλά η απελευθέρωσή τους από τετριμμένες διαδικασίες και η αναβάθμισή τους σε υψηλότερων απαιτήσεων και νοημοσύνης εργασία. Η συνάντηση της ανθρώπινης ευφυΐας και των μηχανών μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες μορφές «έξυπνης αυτοματοποίησης» που μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και δημιουργώντας νέα και καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Η υπερβάλλουσα όμως λογική ικανότητα των μηχανών που βασίζεται κυρίως στην υπολογιστική ισχύ και την ταχύτητα επεξεργασίας των δεδομένων δεν συνεπάγεται και τη δυνατότητα του συναισθήματος, της συνείδησης. Η ειδοποιός αυτή διαφορά είναι που καθιστά την τεχνητή νοημοσύνη και τα παράγωγά της επιρρεπή στην υποταγή ή την καταπίεση ανάλογα. Απελευθέρωση λοιπόν στο προσκήνιο για το δημιουργό-άνθρωπο και την εξυπηρέτησή του ή καταπίεσή του τελικά και αντικατάστασή του, γεγονός που ανοίγει τη συζήτηση για το καλό, το κακό σενάριο τον αλγόριθμο και τη Δημοκρατία.

Χάραξη πολιτικής ΑΙ

Αρκετοί υποστηρίζουν πως οι μελλοντικοί νόμοι πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο μεταβαλλόμενος ρόλος που διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία και τους χώρους εργασίας. Πρέπει να τεθούν σε ισχύ νόμοι για την προστασία των συμφερόντων της ανθρωπότητας, όπως για παράδειγμα το ανώτατο όριο στο ποσοστό της δύναμης της τεχνητής νοημοσύνης σε μια εταιρεία.

Η ηθική της ΑΙ είναι στα χέρια αυτών που τη δημιουργούν. «Η τεχνητή νοημοσύνη με αγχώνει» δήλωσε ο Έλον Μασκ πριν λίγο καιρό. Μαζί με άλλους 1.000 περίπου εμπειρογνώμονες και στελέχη της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, συνυπέγραψε επιστολή, όπου ζητείται εξάμηνη αναστολή της ανάπτυξης συστημάτων, ισχυρότερων από το πρόσφατα λανσαρισμένο GPT-4 της OpenAI, επικαλούμενοι πιθανούς κινδύνους για την κοινωνία, κυρίως σε θέματα απόλυτης χειραγώγησης της πληροφορίας, της διάχυσης ψευδών ειδήσεων ανοίγοντας νέους δρόμους σε αυταρχικά καθεστώτα.

«Ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να αναπτυχθούν μόνο όταν είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματά τους θα είναι θετικά και οι κίνδυνοι τους θα είναι διαχειρίσιμοι», αναφέρει η επιστολή που εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Future of Life που χρηματοδοτείται κυρίως από το ίδρυμα Μασκ.

«Μεγάλο μέρος της εξουσίας για την ανάπτυξη αυτών των συστημάτων βρίσκεται συνεχώς στα χέρια λίγων εταιρειών που έχουν τους πόρους για να το κάνουν», δήλωσε ο Suresh Venkatasubramanian, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Brown και πρώην βοηθός διευθυντή στο Γραφείο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου. «Έτσι είναι αυτά τα μοντέλα, είναι δύσκολο να κατασκευαστούν και είναι δύσκολο να εκδημοκρατιστούν». «Στην Amazon Web Services έχουμε παίξει βασικό ρόλο στον εκδημοκρατισμό της Machine Learning και στην προσβασιμότητα σε οποιονδήποτε θέλει να τη χρησιμοποιήσει, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100.000 πελατών όλων των μεγεθών και βιομηχανιών», έγραψε πρόσφατα ο Swami Sivasubramanian, Αντιπρόεδρος Βάσεων Δεδομένων, Analytics και Μηχανικής Μάθησης στο AWS στην ανάρτησή του στο ιστολόγιό του. Και συμπληρωνοντας τόνισε πως «έρχονται πολλά ακόμα και είμαστε ενθουσιασμένοι με το τι θα δημιουργήσετε με τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη στο AWS. Η αποστολή μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε προγραμματιστές όλων των επιπέδων δεξιοτήτων και σε οργανισμούς όλων των μεγεθών να καινοτομούν χρησιμοποιώντας γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή είναι μόνο η αρχή αυτού που πιστεύουμε ότι θα είναι το επόμενο κύμα μηχανικής μάθησης».

Στο μεταξύ σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, είναι πιθανό να επιτευχθεί μια πολιτική συμφωνία το 2023, την πρώτη ουσιαστική συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο για την τεχνητή νοημοσύνη που θα διατηρεί ένα ανοιχτό και λειτουργικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και θα στηρίζεται στις δημοκρατικές αξίες.

Τι συμβαίνει σε Ευρώπη και Ελλάδα

Η χάραξη δημόσιας πολιτικής και το μείγμα πολιτικών σχετικών με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι δυνατό να καθορίσουν και το μέγεθος των ωφελειών από αυτή. Ενδεικτικά, σε σχετική ανάλυση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, αναφέρονται η ανάγκη προετοιμασίας στρατηγικής, νόμων και κανονισμών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη για την κάλυψη συναφών νομικών και ηθικών ζητημάτων, καθώς και η επεξεργασία ζητημάτων που άπτονται των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων, της πρόσβασης και ιδιοκτησίας ψηφιακών δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2017 ήταν η χρονιά που δημοσιεύθηκε η πρώτη εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη στον Καναδά. Μέσα σε λιγότερα από 5 χρόνια, άλλες 30 χώρες έχουν ακολουθήσει μια αντίστοιχη πρακτική, ενώ και διεθνείς οργανισμοί, ασχολούνται συστηματικά σε αυτό το αντικείμενο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο ΟΟΣΑ έχει δημιουργήσει Παρατηρητήριο Δημόσιας Πολιτικής για την ΤΝ (AI Policy Observatory), έχει συγκροτήσει Δίκτυο Ειδικών για την ΤΝ (Network of Experts on AI), και έχει οργανώσει ένα νέο Working Party στο πλαίσιο της Επιτροπής για την Πολιτική για την Ψηφιακή Οικονομία (Committee on Digital Economy Policy – CDEP).

Επίσης, με υπερεθνικό χαρακτήρα, έχει συγκροτηθεί η Παγκόσμια Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Global Partnership on AI – GPAI) η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και της ευρύτερης δραστηριότητας σχετικά με την ΑΙ. Συνολικά, η ρύθμιση είναι σημαντική, κατά την άσκηση δημόσιας πολιτικής, γύρω από τα θέματα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με βασικό ζητούμενο τα συστήματά της να είναι αξιόπιστα και ανθρωποκεντρικά, καλύπτοντας την ηθική διάσταση, τη δικαιοσύνη, τον σεβασμό των δημοκρατικών αξιών και της ιδιωτικότητας, καθώς και τη ν αποφυγή του κινδύνου μεταφοράς υπαρχουσών προκαταλήψεων από τον πραγματικό στον ψηφιακό κόσμο (π.χ. ως προς το φύλο και τη φυλή). Ως πολιτικές, οι οποίες προωθούν αξιόπιστα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης θεωρούνται, κυρίως, εκείνες που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στην «υπεύθυνη» έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) σχετικά με αυτό τον τομέα. Τα αναγκαία μέτρα πολιτικής (πρέπει να) στοχεύουν στην αποφυγή του αποκλεισμού για τους μικρότερους –σε μέγεθος και ειδικό βάρος– οικονομικούς δρώντες, στην προώθηση του ανταγωνισμού, στη διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας και στη διευκόλυνση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι οι συναφείς θέσεις απασχόλησης (τείνουν να) εξελίσσονται, ενώ άλλες χαρακτηρίζονται ως ξεπερασμένες ως απόρροια των εξελίξεων στην ΤΝ και των εφαρμογών της.

Η Ε.Ε. από την πλευρά της επισημαίνει την ανάγκη χάραξης και υλοποίησης μιας στρατηγικής για τη διαχείριση των δεδομένων, που αποδεικνύονται κρίσιμης σημασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε και η ίδια να συμβάλλει στην άσκηση δημόσιας πολιτικής, με τέτοιο τρόπο που να εξειδικεύει τις παρεμβάσεις με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής ή ομάδας πληθυσμού (Craglia 2018). Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Ε. έχει σχεδιάσει παρεμβάσεις στις ακόλουθες περιοχές: Ενίσχυση των Κρατών Μελών για τον σχεδιασμό εθνικών στρατηγικών, Μεγιστοποίηση των επενδύσεων μέσω συνεργασιών, Μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά, Δεξιότητες και διά βίου μάθηση, Ύπαρξη/οργάνωση δεδομένων και πρόσβαση σε αυτά, Αρχές και κανόνες για το ρυθμιστικό πλαίσιο o Αξιοποίηση της ΤΝ από τον Δημόσιο τομέα, Διεθνής συνεργασία.

Στην Ελλάδα, καταγράφονται μία σειρά από εθνικές πολιτικές και πρωτοβουλίες οι οποίες στοχεύουν στην ταχεία και βέλτιστη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, αυτές αφορούν στα εξής: o Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία εστιάζει (α) στις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και την οριοθέτηση των εθνικών προτεραιοτήτων, και (β) στην αξιοποίηση των ωφελειών της Τεχνητής Νοημοσύνης ως προς την οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία θέτει ένα πλαίσιο για μια ολιστική πολιτική σχετική με τη μελλοντική ανάπτυξη και εφαρμογή της στην Ελλάδα.

Εφαρμογές στις Επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την ανάλυση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης η ανίχνευση μοτίβων μεταξύ πλήθους, φαινομενικά ανεξάρτητων/ασυμβίβαστων δεδομένων, είναι δυνατό να συμβάλλουν –μεταξύ άλλων- στην ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγικότητας μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε κλαδικό επίπεδο, στοιχεία σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη που προκύπτουν από τις αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, φανερώνουν τη σύνδεσή της με συγκεκριμένους κλάδους, οι οποίοι αποδεικνύεται ότι εφαρμόζουν πρακτικές και συστήματα σχετικά με την ίδια, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο την εμπορική εκμετάλλευσή της. Συγκεκριμένα, οι κλάδοι αυτοί είναι οι Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές (π.χ. αυτόνομη οδήγηση), Επιστήμες ζωής και Ιατρική (π.χ. ιατρική βοήθεια, διάγνωση, ανάπτυξη φαρμάκων), Ατομικές συσκευές, Υπολογιστές και Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή. Άλλοι τομείς που, επίσης, εμφανίζουν –ελαφρώς μικρότερη- σχέση με την ΑΙ είναι της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής (π.χ. έλεγχος και πρόβλεψη ρίσκου, συμβουλευτικές υπηρεσίες), της ψυχαγωγίας (π.χ. βιομηχανία του θεάματος, αποτύπωση της κοινής γνώμης, προώθηση εξατομικευμένων υπηρεσιών δημόσιων σχέσεων), της ασφάλειας, της βιομηχανίας και της μεταποίησης, της γεωργίας, των δικτύων (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων, των «έξυπνων πόλεων» και του «διαδικτύου των πραγμάτων – Internet of Things»), του εμπορίου (π.χ. αύξηση ταχύτητας εκτέλεσης παραγγελιών λιανικού εμπορίου). Η Ε.Ε. εντοπίζει μια σειρά από άλλους παραγωγικούς και τεχνολογικούς τομείς που επηρεάζονται άμεσα από την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως η κυβερνοασφάλεια, όπου αναμένεται να υπάρξουν περαιτέρω αναβαθμίσεις, εξαιτίας της προόδου σε αυτό τον τομέα.

Επενδύσεις AI

Ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης (AI) επινοήθηκε το 1956, αλλά έχει γίνει πιο δημοφιλής σήμερα λόγω του αυξημένου όγκου δεδομένων, των προηγμένων αλγορίθμων και των βελτιώσεων στην ισχύ των υπολογιστών και την αποθήκευση των δεδομένων. Η σχέση ανθρώπου και τεχνολογικών επιτευγμάτων είναι αρχέγονη και καθοριστική. Ο Φρόιντ έγραψε «ο άνθρωπος έχει μετατραπεί σε ένα είδος προσθετικού θεού. Όταν φοράει όλα τα βοηθητικά του όργανα δείχνει πράγματι μεγαλοπρεπής. Αλλά αυτά τα όργανα δεν έχουν ενσωματωθεί πραγματικά και του δημιουργούν πολλά προβλήματα κατά καιρούς». H πρόβλεψη των θεωρητικών της τεχνητής νοημοσύνης για μηχανές με νόηση οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν πολλές ανθρώπινες εργασίες ως βοηθοί έχει ρίζες στην απαρχή του Διαδικτύου. Η επίτευξη της σύζευξης του ανθρώπινου μυαλού και των υπολογιστών αποτέλεσε στόχο για την κοινότητα των ειδικών του χώρου προκειμένου να εξελιχθούν αρχικά σε υψηλού επιπέδου βοηθήματα και κατόπιν σε ανθρώπινα υποκατάστατα. Το σημαντικό και αξιοθαύμαστο πάντως σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι η μίμηση του ανθρώπινου μυαλού, που μοιάζει κυρίαρχο ακόμα και όταν υποκαθίσταται μηχανικά. Σε αυτό το διάλογο λοιπόν υπερθεματίζεται το γεγονός της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων και των αλγορίθμων για ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, διαβίωσης. Οι άνθρωποι πάντως εξακολουθούν να έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της τεχνητής νοημοσύνης σε δύο βασικούς τομείς που είναι απαραίτητοι: σύνθετη επικοινωνία και εξειδικευμένη σκέψη σε συνδυασμό με την αυτοδιάθεση και τη βούληση. Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τις μηχανές ικανές να μαθαίνουν από την εμπειρία, να προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα και να εκτελούν ανθρωπομορφικά έργα. Τα περισσότερα παραδείγματα AI –από τους υπολογιστές που παίζουν σκάκι έως τα αυτο-οδηγούμενα αυτοκίνητα– βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο deep learning και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Με τη χρήση των τεχνολογιών αυτών, οι υπολογιστές μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να επιτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα με επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων και αναγνώριση μορφών στα δεδομένα.

Με τη νέα γενιά τεχνολογίας που βασίζεται στην ΑΙ, η αναζήτηση των πληροφοριών οπτικοποιείται και γίνεται ακόμη πιο απλή, επισημαίνει η Google. Το Google Lens χρησιμοποιείται πλέον περισσότερες από 10 δισεκατομμύρια φορές το μήνα, καθώς οι άνθρωποι αναζητούν αυτό που βλέπουν, χρησιμοποιώντας την κάμερα ή τις φωτογραφίες τους. Δημιουργούνται εμπειρίες αναζήτησης που είναι πιο απλές και πιο οπτικοποιημένες από ποτέ, αλλά έχουμε αγγίξει μόνο την επιφάνεια των πιθανών δυνατοτήτων. Η Google εργάζεται σε νέα Generative Language APIs, ξεκινώντας με το LaMDA, ώστε να παρέχει στους προγραμματιστές, τους δημιουργούς και τους οργανισμούς τα εργαλεία για τη δημιουργία των δικών τους συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως τονίζει ο CEO της Google, Sundar Pichai «η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η πιο σημαντική τεχνολογία πάνω στην οποία εργαζόμαστε σήμερα. Είτε βοηθά τους γιατρούς να ανιχνεύουν ασθένειες νωρίτερα είτε δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες στη γλώσσα τους, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους. Και ανοίγει νέες ευκαιρίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επαναπροσανατολίσαμε την εταιρεία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη πριν από έξι χρόνια — και γιατί τη θεωρούμε ως τον πιο σημαντικό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας: να οργανώσουμε τις πληροφορίες του κόσμου και να τις κάνουμε παγκοσμίως προσβάσιμες και χρήσιμες».

Σε συζήτηση μεταξύ του CTO της Amazon Werner Hans Peter Vogels και του Vice President Database, Analytics and Machine Learning της AWS Swami Sivasubramanian το βασικό θέμα είναι η Generative AI. Όπως λένε, τους τελευταίους μήνες υπάρχει μια έκρηξη ενδιαφέροντος για τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη και τις υποκείμενες τεχνολογίες που το καθιστούν δυνατό. Έχει διαποτίσει τη συλλογική συνείδηση πολλών, προκαλώντας συζητήσεις από τις αίθουσες του διοικητικού συμβουλίου έως τις συναντήσεις γονέων και δασκάλων. Οι καταναλωτές το χρησιμοποιούν και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν πώς να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές του. Αλλά αυτό δεν έγινε ξαφνικά, η έρευνα μηχανικής μάθησης πηγαίνει πίσω δεκαετίες. Στην πραγματικότητα, η μηχανική εκμάθηση είναι κάτι που γίνεται στην Amazon για πολύ καιρό. Χρησιμοποιείται για εξατομίκευση στον ιστότοπο λιανικής της Amazon, χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ρομποτικής στα κέντρα της, χρησιμοποιείται από την Alexa για τη βελτίωση της αναγνώρισης πρόθεσης και της σύνθεσης ομιλίας. Η μηχανική μάθηση βρίσκεται στο DNA της Amazon. Η εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωσε τέσσερα νέα εργαλεία για την περαιτέρω χρήση της Generative AI από τους πελάτες της, συγκεκριμένα τα Amazon Bedrock, AWS Inferentia2 chips, New Trn1n instances, powered by AWS Trainium chips, Free access to Amazon CodeWhisperer for individual developers: Real-time coding assistance.

Στην Ελλάδα την ίδρυση Κέντρου Αριστείας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) ανακοίνωσε η Hewlett Packard Enterprise. Το νέο Κέντρο Αριστείας είναι μέρος του HPE Ezmeral Software και θα ενισχύσει τις δυνατότητές του σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως δήλωσε ο Μιχάλης Κασιμιώτης Διευθύνων Σύμβουλος Hewlett Packard Enterprise Ελλάδα & Κύπρος. «Με αυτήν την επένδυση, φέρνουμε κοντά το εργατικό δυναμικό με την τεχνολογία, προωθώντας την καινοτομία και βοηθώντας τις εταιρείες και τους οργανισμούς σε όλον τον κόσμο να παράγουν μεγαλύτερη αξία και να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα από τον τεράστιο όγκο δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους σήμερα». Η ομάδα θα αποτελείται από εξειδικευμένους μηχανικούς λογισμικού ΑΙ και στοχεύει στο να βοηθά εταιρικούς πελάτες ανά τον κόσμο να ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στη λειτουργία τους. Σύμφωνα με την εταιρεία η έξυπνη αξιοποίηση των δεδομένων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας σε ένα ευρύ φάσμα του επιχειρείν όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η ιατρική έρευνα η υγειονομική περίθαλψη, η μεταποίηση, οι τηλεπικοινωνίες, οι αυτόνομες συγκοινωνίες αλλά και στη λειτουργία του κράτους. Η HPE δημιούργησε πρόσφατα περισσότερες από 30 νέες θέσεις για εξειδικευμένους μηχανικούς λογισμικού και προγραμματιστές με εκτεταμένες ικανότητες και εμπειρία σε εργαλεία ανοικτού κώδικα – συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας MLOps Kubeflow – για να ενισχύσει αυτό το νέο Κέντρο Αριστείας και έχει ήδη καλύψει με επιτυχία τις περισσότερες. Το χαρτοφυλάκιο HPE Ezmeral Software επεκτείνει τις edge-to-cloud δυνατότητες διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων της πλατφόρμας HPE GreenLake και παρέχει στους οργανισμούς τα θεμέλια για έργα μηχανικής μάθησης (ML) και τεχνητής νοημοσύνης (AI). Οι νέες δυνατότητες MLOps σε αυτό το παγκόσμιο Κέντρο Αριστείας είναι σημαντικές για την HPE καθώς το Kubeflow είναι το θεμελιώδες εργαλείο ανοικτού κώδικα για το HPE Ezmeral Unified Analytics Software και για τη δημιουργία ροών εργασίας μηχανικής μάθησης. Το Κέντρο Αριστείας συμπληρώνει τις υπάρχουσες δυνατότητες άλλων παγκόσμιων κέντρων σε εργαλεία επιστήμης δεδομένων, analytics και μηχανικής ανοικτού κώδικα. «Αυτή η σημαντική επένδυση σε νέα ταλέντα θα επιταχύνει περαιτέρω την καινοτομία και την ανάπτυξη του HPE Ezmeral Software, προσφέροντας σημαντική αξία για τους πελάτες μας», αναφέρει ο αναφέρει ο Mohan Rajagopalan, VP, General Manager, Hewlett Packard Enterprise.

«Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι του Generative ΑΙ ανοίγει πολλές προοπτικές. Αισθάνομαι έναν μικρό φόβο και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μπροστά μας. Τα chatbots και τα άλλα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης είναι τεχνολογίες που «μεγαλώνουν» τις ικανότητες του ανθρώπου», επισημαίνει από την πλευρά του ο Θ. Μιχαλόπουλος, CEO της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας. «Πρέπει να σκύψουμε σε αυτές τις τεχνολογίες, να τις τεστάρουμε, να τις μάθουμε και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί μέσα από αυτές».

Στο μεταξύ η ελληνική Performance Technologies ανέλαβε το συντονισμό Ευρωπαϊκού Έργου ύψους 2 εκατ. ευρώ, στο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πλαίσιο του προγράμματος Digital Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο είναι προσανατολισμένο στην ανάδειξη τεχνολογιών αιχμής και τη συνακόλουθη ενσωμάτωσή τους από την πλευρά των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δημόσιου Τομέα. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά εννέα οργανισμοί και επιχειρήσεις από τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ελβετία, την Ρουμανία, την Μολδαβία και φυσικά την Ελλάδα, και όπως αναφέρθηκε συντονιστής είναι η Performance Technologies.