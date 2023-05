Οι ερυθροί νάνοι έχουν πυκνοκατοικημένη κατοικήσιμη ζώνη

Οι ερυθροί νάνοι ανήκουν στην κατηγορία των άστρων με τη μικρότερη μάζα από όλα τα άλλα, το επίθετο «ερυθροί» παραπέμπει στη σχετικά χαμηλή επιφανειακή θερμοκρασία αυτών των σωμάτων που τα υποχρεώνει να εκπέμπει αυτή την απόχρωση. Πριν από λίγα χρόνια, δηλαδή πολύ πρόσφατα, διαπιστώθηκε ότι οι ερυθροί νάνοι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των άστρων στο γαλαξία μας και πιθανολογείται το ίδιο ισχύει και γενικότερα στο Σύμπαν.

Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι σχηματίζονται πλανητικά συστήματα γύρω από ερυθρούς νάνους τα οποία αποτελούνται από αρκετούς πλανήτες και επειδή τα άστρα αυτά έχουν χαμηλή θερμοκρασία ακόμη και οι πλανήτες που βρίσκονται αρκετά κοντά σε αυτούς μπορεί να διαθέτουν συνθήκες ευνοϊκές για την παρουσία της ζωής σε αντίθεση με τους πλανήτες που βρίσκονται κοντά σε άλλους τύπους άστρων όπως για παράδειγμα σε άστρα σαν τον Ήλιο.

Με δημοσίευση της στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences» ερευνητική ομάδα αναφέρει ότι το 30% των πλανητών που σχηματίζονται σε συστήματα ερυθρών νάνων βρίσκονται στην κατοικήσιμη ζώνη του συστήματος, την περιοχή δηλαδή όπου η απόσταση του άστρου από τους πλανήτες είναι τέτοια ώστε να αναπτύσσονται συνθήκες ύπαρξης νερού σε υγρή μορφή και γενικότερα συνθήκες φιλικές στη ζωή.

Στο γαλαξία μας εκτιμάται ότι υπάρχουν 200-400 δισ. άστρα, πιθανώς και περισσότερα. Δεδομένου του γεγονότος ότι η πλειοψηφία αυτών των άστρων είναι ερυθροί νάνοι είναι εύκολα αντιληπτό ότι αν αυτή η εκτίμηση αυτής της μελέτης για το ποσοστό των πλανητών στην κατοικήσιμη ζώνη των ερυθρών νάνων είναι σωστή τότε ο αριθμός πλανητών με δυνητικά φιλικές στη ζωή συνθήκες είναι πραγματικά ανυπολόγιστος στο γαλαξία μας και σχεδόν άπειρος στο Σύμπαν με ότι αυτό συνεπάγεται για την παρουσία της ζωής μακριά από τη Γη που εξακολουθεί να είναι ο μόνος κόσμος που γνωρίζουμε να την διαθέτει.

«Πιστεύω ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό για την επόμενη δεκαετία της έρευνας για εξωπλανήτες, επειδή η προσοχή στρέφεται προς αυτόν τον πληθυσμό των αστεριών. Αυτά τα αστέρια είναι εξαιρετικοί στόχοι για να αναζητήσουμε μικρούς πλανήτες σε μια τροχιά όπου το νερό μπορεί να είναι υγρό και επομένως ο πλανήτης μπορεί να είναι κατοικήσιμος» αναφέρει ο Σίλα Σάτζεαρ φοιτήτρια διδακτορικού του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, μέλος της ερευνητικής ομάδας που χρησιμοποίησε τα διαστημικά τηλεσκόπια Kepler και Gaia στη μελέτη της.

Naftemporiki.gr