Η Metα ρίχνει στην αγορά το δικό της Twitter

Κυκλοφορούσαν φήμες για την πρόθεση της Metα, της μητρικής εταιρείας των Facebook, Instagram και WhatsApp, να εκμεταλλευτεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Twitter μετά την εξαγορά του από τον Ελον Μασκ και να δημιουργήσει μια δική της ανταγωνιστική στο Twitter πλατφόρμα.

H Λία Χάμπερμαν, ειδικός στο ψηφιακό media marketing, υποστηρίζει ότι έχει στην κατοχή της διάφορα στοιχεία για αυτή την πλατφόρμα την οποία χαρακτηρίζει εφαρμογή. Όπως λέει η Χάμπερμαν πρόκειται για μια εφαρμογή που θα πάρει στοιχεία από τη φιλοσοφία του Instagram και θα προσπαθήσει να ανταγωνιστεί το Twitter αποσπώντας από εκεί χρήστες.

The app will have creator controls and account safety features.

For example, accounts you’ve blocked on IG will carry over

Hidden words you’ve selected on IG will also carry over.

