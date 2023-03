Αστεροειδής απειλεί να πέσει στα κεφάλια των… ερωτευμένων (βίντεο)

Με ανάρτηση της στο Twitter το τμήμα Πλανητική Άμυνας της NASA ανακοίνωσε ότι εντόπισε ένα αστεροειδή που οι πρώτοι υπολογισμοί δείχνουν ότι θα πλησιάσει τη Γη σε 23 χρόνια από σήμερα και οι πιθανότητες να εισέλθει στον πλανήτη μας είναι αξιοσημείωτα περισσότερες σε σχέση με άλλους αστεροειδείς που έχουν τροχιά που τους φέρνει κοντά στη Γη και η πορεία τους παρακολουθείται από τους επιστήμονες.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 7, 2023