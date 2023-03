Τα μυστικά του υπόγειου Άρη αποκαλύπτει κινεζικό ρομπότ

Το κινεζικό όχημα Zhurong συνεχίζει την αποστολή εξερεύνησης του Άρη με κύρια αποστολή την αναζήτηση στοιχείων (π.χ. νερού σε παγωμένη μορφή) στο παρελθόν να υπηρετούσε ζωή. Με δημοσίευση της στην επιθεώρηση «Geology of the Geological Society of America» ερευνητική ομάδα παρουσιάζει τη μελέτη των δεδομένων που κατέγραψε το γεωραντάρ (ραντάρ διείσδυσης εδάφους) του ρόβερ τα οποία αποκαλύπτουν άγνωστες γεωλογικές δομές στο υπέδαφος του Κόκκινου Πλανήτη.

Ανάμεσα στα ευρήματα είναι μια σειρά από κρατήρες αλλά και επικλινείς επιφάνειες που είναι προς το παρόν άγνωστο το πως σχηματίστηκαν. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι αυτή η ανακάλυψη για το υπέδαφος του Άρη θα προσφέρουν νέα στοιχεία για τη γεωλογική ανάπτυξη και εξέλιξη του πλανήτη, ενδείξεις για τις κλιματικές συνθήκες του στο πέρας των αιώνων και πιθανώς στοιχεία για την παρουσία νερού σε υγρή η παγωμένη ή μορφή.

Με βάρος που ξεπερνά τα 200 κιλά, το Zhurong είναι εφοδιασμένο με τέσσερα φωτοβολταϊκά πάνελ για να εξασφαλίζεται η τροφοδοσία του με ηλεκτρισμό. Διαθέτει επίσης κάμερες, ραντάρ και λέιζερ, που θα επιτρέψουν να μελετηθεί το περιβάλλον του και να αναλυθεί η σύνθεση πετρωμάτων του Άρη. Το όνομα Zhurong παραπέμπει στον θεό της φωτιάς στην κινεζική μυθολογία. Ο συμβολισμός δικαιολογείται από την ονομασία του Άρη στα κινεζικά, Huoxing, «ο πλανήτης της φωτιάς».

Το ρόβερ εισήλθε τον περασμένο Μάιο σε «χειμερία νάρκη» για να προστατευτεί από τις χειμερινές συνθήκες στον Άρη αλλά έκτοτε όπως όλα δείχνουν δεν έχει… ξυπνήσει με δορυφόρους της NASA που βρίσκονται στον Άρη να δείχνουν ότι παραμένει αμετακίνητο στη θέση του εδώ και περίπου δέκα μήνες γεγονός που δημιουργεί βάσιμες υποψίες ότι έχει πάψει πλέον να λειτουργεί με την κινεζική διαστημική υπηρεσία να τηρεί ως συνήθως σιγή ασυρμάτου σε οτιδήποτε αφορά τις αποστολές της.

Naftemporiki.gr