Πώς να σβήσεις τον εαυτό σου από το Internet

Με τόσα πολλά προσωπικά δεδομένα που κυκλοφορούν δημόσια στο Διαδίκτυο, οι καταναλωτές έχουν έννομο συμφέρον να ελέγχουν τη ροή πληροφοριών. Ορισμένοι παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, επιλέγοντας να εξαιρεθούν από ορισμένους ιστότοπους συλλογής δεδομένων ή χρησιμοποιούν υπηρεσίες αφαίρεσης επί πληρωμή για να κάνουν τον καθαρισμό για λογαριασμό τους.

Το αν θα το κάνετε αυτό και ποιον τρόπο θα επιλέξετε εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έκταση των ανησυχιών σας για το απόρρητο, πόσο χρόνο και ενέργεια είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε και πόσα είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας.

«Πόσο σε ενοχλεί που ο αριθμός τηλεφώνου σου είναι εκεί έξω ή ότι ο κόσμος ξέρει ότι είσαι παντρεμένος;». Κάτι τέτοιο πρέπει να αναρωτηθεί κανείς για να δει εάν αξίζει ο κόπος, όπως σχολιάζει στο CNBC ο Στίβεν Γουάικερ, καθηγητής μηχανικής υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Cornell.

Οι data brokers και οι απάτες

Το θέμα προκύπτει ουσιαστικά από δεδομένα που συλλέγονται από δεκάδες διαδικτυακές εταιρείες που ονομάζονται διαμεσολαβητές δεδομένων (data brokers), οι οποίες συγκεντρώνουν προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών, συχνά πουλώντας τα σε άλλους οργανισμούς. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα ενός ατόμου, τη διεύθυνση ταχυδρομείου, τα γενέθλια, τα ονόματα συγγενών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την αξία των ακινήτων του, το επάγγελμα, αλλά και στοιχεία, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμη για διάφορες απάτες.

«Όσον αφορά στην κλοπή ταυτότητας, είναι σαν τα πλακάκια σε μωσαϊκό. Όσο περισσότερα πλακίδια έχετε τόσο πιο ακριβής μπορεί να είναι η πλαστοπροσωπία», εξηγεί στο CNBC ο Άνταμ Κ. Λέβιν, πρώην διευθυντής του Τμήματος Καταναλωτικών Υποθέσεων του Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος φιλοξενεί ένα podcast για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Δεν ανησυχούν όλοι τόσο για το ότι τα προσωπικά τους δεδομένα είναι διαθέσιμα στο κοινό, αλλά υπάρχουν εύλογοι λόγοι για τους οποίους ορισμένα άτομα μπορεί να έχουν αυξημένη ευαισθησία. Αυτό περιλαμβάνει όσους έχουν βιώσει ή ανησυχούν για παρενόχληση ή καταδίωξη και άτομα που εργάζονται σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή σε εταιρικές θέσεις υψηλού προφίλ, ‘τονίζει από την πλευρά του ο Ντειμον Μακόι, αναπληρωτής καθηγητής στο NYU Tandon School of Engineering.

Εργαλεία για την αφαίρεση προσωπικών πληροφοριών

Υπάρχουν τρόποι να περιορίσετε τον όγκο των προσωπικών πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Πολλοί ιστότοποι αναζήτησης ατόμων, όπως το Spokeo, το MyLife.com και το Radaris, για παράδειγμα, διαθέτουν διαδικασίες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να ζητήσουν κατάργηση από τη βάση δεδομένων τους.

Επιπλέον, η Google κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα νέο εργαλείο «Αποτελέσματα για εσάς» που επιτρέπει στους χρήστες να ζητούν την κατάργηση των αποτελεσμάτων αναζήτησης που περιέχουν τον προσωπικό τους αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Αν και η κατάργηση αυτών των αποτελεσμάτων δεν διαγράφει τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου από τον ιστό, είναι ένα βήμα.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την Google να καταργήσει ορισμένους συνδέσμους προς άλλες πληροφορίες που βρίσκονται σε μια Αναζήτηση. Εάν είναι δυνατόν, ξεκινήστε επικοινωνώντας με τον κάτοχο του ιστότοπου και ζητήστε να αφαιρεθεί το περιεχόμενο. Εάν αυτό αποτύχει, η Google λέει ότι μπορεί να αφαιρέσει προσωπικές πληροφορίες «που δημιουργούν σημαντικούς κινδύνους κλοπής ταυτότητας, οικονομικής απάτης ή άλλες συγκεκριμένες βλάβες». Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μη συναινετικές σαφείς ή προσωπικές προσωπικές εικόνες, ακούσια πορνογραφία και εικόνες ανηλίκων.

Μειονεκτήματα στην προσέγγιση «κάντο μόνος σου»

Το μειονέκτημα της προσέγγισης DIY (do it yourself – κάντο μόνος σου) είναι ότι απαιτεί δέσμευση σε πραγματικό χρόνο και συνεχή συντήρηση για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα δεν θα επανεμφανιστούν. «Μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας, είναι απλώς μια πολύ χρονοβόρα άσκηση, επειδή πρέπει να επισκέπτεστε μεμονωμένους ιστότοπους και να ακολουθείτε τους κανόνες σχετικά με το πώς να αφαιρέσετε τον εαυτό σας από τους ιστότοπους», σημειώνει ο Ραούλ Τέλανγκ, καθηγητής συστημάτων πληροφοριών στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon.

Επιπλέον, μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία, επειδή μερικές φορές οι πληροφορίες μπορεί να επανεμφανιστούν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι μια προσπάθεια που γίνεται μεμονωμένα. Μοιάζει πολύ με την «κατάργηση εγγραφής» σε μια λίστα email, όπως αναφέρει ο Μάικ Κάιζερ, διευθυντής στρατηγικής και προτύπων στην εταιρεία ασφάλειας ταυτότητας SailPoint, σε σχόλια μέσω email. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο «κατάργηση εγγραφής», αλλά είναι πολύ δύσκολο να επαληθεύσετε ότι τα δεδομένα έχουν διαγραφεί ή ότι δεν έχουν ήδη μεταπωληθεί σε κάποια άλλη οντότητα.

Πόσο στοιχίζει η συνδρομή σε ιστοσελίδες scrub

Για μερικούς ανθρώπους, ο χρόνος και η ενέργεια που θα χρειαζόταν να ξοδέψουν για να αφαιρέσουν προσωπικές πληροφορίες από τους διάφορους ιστότοπους είναι απλώς υπερβολικά μεγάλος, επομένως προτιμούν να πληρώνουν για μια υπηρεσία που μπορεί να το κάνει για αυτούς και να παρέχει τακτικές ενημερώσεις για την πρόοδο. Υπάρχουν μερικές από αυτές τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των DeleteMe, Kanary και OneRep της Abine Inc.

Το κόστος μπορεί να κυμαίνεται, συχνά από 7 έως 25 $ το μήνα, ανάλογα με τον πάροχο και εάν πρόκειται για ατομικό ή οικογενειακό πρόγραμμα.