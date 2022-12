Twitter: Χάκερ ισχυρίζεται ότι έχει δεδομένα 400 εκατ. χρηστών

Μια εποπτική αρχή πρόκειται να ερευνήσει το Twitter μετά τον ισχυρισμό ενός χάκερ ότι διαθέτει προσωπικά στοιχεία που συνδέονται με περισσότερους από 400 εκατομμύρια λογαριασμούς. Ειδικότερα, ο χάκερ, “Ryushi”, απαιτεί 200.000 δολάρια (166.000 λίρες) για να παραδώσει τα δεδομένα -που φέρονται να περιλαμβάνουν και αυτά ορισμένων διασημοτήτων- και να τα διαγράψει.

Η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας (DPC) δηλώνει ότι “θα εξετάσει τη συμμόρφωση του Twitter με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα ασφαλείας”. Το Twitter δεν έχει σχολιάσει τον ισχυρισμό.

Τα δεδομένα λέγεται ότι περιλαμβάνουν αριθμούς τηλεφώνων και email, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε διασημότητες και πολιτικούς, αλλά το υποτιθέμενο μέγεθος της λείας δεν επιβεβαιώνεται. Μόνο ένα μικρό “δείγμα” έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Ο Guardian ανέφερε ότι στο δείγμα των δεδομένων που δημοσίευσε ο χάκερ περιλαμβάνονταν και δεδομένα της Αμερικανίδας βουλευτού Alexandria Ocasio-Cortez. Τα δεδομένα του παρουσιαστή Piers Morgan, ο οποίος πρόσφατα υπέστη παραβίαση του λογαριασμού του στο Twitter, φέρεται επίσης να περιλαμβάνονται.

Το Twitter δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει σε ερωτήματα του Τύπου σχετικά με την ισχυριζόμενη παραβίαση.

Hey @elonmusk, since you don't seem to have much a media/comms team anymore, can you address the apparently legitimate claim that someone scraped & is now selling data on hundreds of millions of Twitter accounts? Maybe it didn't happen on your watch, but you owe Twitter a reply.

— briankrebs (@briankrebs) December 27, 2022