Δείτε το νέο διαστημικό περίπατο αστροναυτών της NASA (βίντεο)

Στο πλαίσιο των αναβαθμίσεων της λειτουργίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) είχε αποφασισθεί η προσθήκη μιας ακόμη μονάδας ηλιακών συλλεκτών για να αυξηθεί η ενεργειακή ισχύς του σταθμού. Οι αμερικανοί αστροναύτες Τζος Κασάντα και Φρανκ Ρούμπιο φόρεσαν την Πέμπτη τις στολές τους, πήραν τα απαραίτητα εργαλεία και βγήκαν από τον σταθμό για να πραγματοποιήσουν τις εργασίες τοποθέτησης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Ο διαστημικός περίπατος, όπως αποκαλείται η έξοδος αστροναυτών από διαστημικά σκάφη ή διαστημικούς σταθμούς, διήρκεσε επτά ώρες και οκτώ λεπτά και σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία όλα κύλησαν ομαλά και η νέα μονάδα τοποθετήθηκε και θα αυξήσει κατά περίπου 30% τις ενεργειακές δυνατότητες του ISS. Η NASA έδωσε στην δημοσιότητα ένα βίντεο με όλοκληρο τον διαστημικό περίπατο με λήψεις από πολλές κάμερες αλλά έκανε και αναρτήσεις στα social media με στιγμιότυπα από την όλη επιχείρηση.

About an hour into the spacewalk, Cassada is working to release the anti-rotation devices on the iROSA that are holding it in place. Rubio is securing power cables that will be connected once the iROSA is in place and making sure the soft-capture system is ready for its arrival. pic.twitter.com/5l4hnbjggL

— International Space Station (@Space_Station) December 22, 2022