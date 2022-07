On the Verandah: οι Σπέτσες μας καλούν στην πιο γευστική βεράντα τους

Το βραβευμένο εστιατόριο του Poseidonion Grand Hotel άνοιξε τις πόρτες του και είναι ό,τι πρέπει για ακόμα ένα γευστικό καλοκαίρι.

Όσοι έχετε επισκεφτεί τις Σπέτσες, σίγουρα θα έχετε εντυπωσιαστεί από την πρώτη εντύπωση που δίνει το Poseidonion Grand Hotel, το ξενοδοχείο-κόσμημα του νησιού. Εκεί, στη θρυλική βεράντα του, βρίσκεται και το αγαπημένο εστιατόριο On the Verandah, με φόντο τη θάλασσα του Αργοσαρωνικού και σε μια από τις πιο κλασικές τοποθεσίες των Σπετσών, στην πλατεία Ποσειδωνίου.



Υποσχόμενο μια απαράμιλλη γευστική εμπειρία, αφιερωμένη στην ελληνική κουζίνα, το On the Verandah έρχεται αυτή τη σεζόν ακόμα πιο κοντά στην καθαρότητα των γεύσεων με ένα μενού-ωδή στην παράδοση της Ελλάδας.