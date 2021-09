MTV VMA 2021: Βραβεία, καβγάς και Megan Fox

Τα βραβεία MTV Video Music Awards 2021 επέστρεψαν στην Νέα Υόρκη, το βράδυ της Κυριακής στο «Barclays Center», με την Doja Cat να παρουσιάζει τη λαμπερή βραδιά, η οποία προβλήθηκε από το MTV.

Ο Καναδός Justin Bieber απέσπασε το βραβεία για τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς και το Καλύτερο Ποπ κομμάτι (Peaches), η 18χρονη Olivia Rodrigo κέρδισε το βραβείο «Song of the Year» με το «Drivers License» ενώ ο 22χρονος Lil Nas X απέσπασε το βραβείο «Video of the Year».

Ωστόσο, το ζεύγος Megan Fox και Machine Gun Kelly έκλεψαν τις εντυπώσεις στα βραβεία, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Από τη μία, η Megan μάγεψε το κοινό με το αποκαλυπτικό της φόρεμα ενώ από την άλλη, ο σύντροφός της συζητήθηκε έντονα για τον καβγά του στο κόκκινο χαλί με τον θρύλο του MMA, Conor McGregor. Το περιστατικό σημειώθηκε στα παρασκήνια όταν ο αθλητής μεικτών πολεμικών τεχνών προσπάθησε να πλησιάσει τον ράπερ, προκειμένου είτε να τον χαιρετήσει είτε να βγάλουν φωτογραφία μαζί.

Η ασφάλεια, όμως του ράπερ, φέρεται να απώθησε τον 33χρονο Ιρλανδό MMAer με αποτέλεσμα να εκνευριστεί και η κατάσταση να ξεφύγει, με τον Conor McGregor να πετά το ποτό του προς τον Machine Gun Kelly.

Στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν συγκαταλέγονται αυτή της εντυπωσιακής Τζένιφερ Λόπεζ, καθώς και η εμφάνιση του Lil Nas X. Αίσθηση προκάλεσε η επιστροφή της βασίλισσας της ποπ, Madonna, η οποία μάλιστα άνοιξε την βραδιά με μία ιδιαίτερη εμφάνιση.

H Madonna επέστρεψε στην διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το αφιέρωμά της στην Aretha Franklin στην τελετή απονομής τους 2018, αυτή τη φορά ως το alter-ego της, «Madame X», ένα χαρακτήρα που έφερε στη ζωή για το τελευταίο άλμπουμ της και θα τον επαναφέρει για το ντοκιμαντέρ της περιοδείας του «Madame X» που θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο.

Πριν την είσοδό της, προβλήθηκε ένα βίντεο με την τραγουδίστρια να κάθεται στο πίσω μέρος ενός ταξί και να θυμάται την άφιξή της στη Νέα Υόρκη πριν από 40 χρόνια, λέγοντας στον ταξιτζή να τη μεταφέρει στο «κέντρο όλων». Το ταξί άφησε τη Madonna στην Times Square με «35 δολάρια και ένα ζευγάρι παπούτσια χορού».

Ντυμένη με μια καμπαρντίνα Burberry και ένα ζευγάρι γόβες Louboutin, βγαίνει από το ταξί και στέκεται ανάμεσα στις γιγαντοοθόνες τις Times Square στις οποίες προβάλλονται μερικά από τα μεγαλύτερα μουσικά βίντεο της καριέρας της.

«Λένε ότι δεν θα αντέξουμε, αλλά είμαστε ακόμα εδώ», είπε η 63χρονη τραγουδίστρια στο κοινό.

Η Madonna και τα MTV Video Music Awards έχουν μια μακρά ιστορία, που περιλαμβάνει αξέχαστες στιγμές όπως τη θρυλική ερμηνεία του «Like a Virgin» το 1984, την εμβληματική ερμηνεία του «Vogue» το 1990 και το φιλί με την Britney Spears και την Christina Aguilera στη σκηνή της διοργάνωσης το 2003.

Βίντεο της χρονιάς

«Montero (Call Me By Your Name)» – Lil Nas X, Columbia Records

Καλλιτέχνης της χρονιάς

Justin Bieber

Τραγούδι της χρονιάς

«Drivers License» - Olivia Rodrigo, Geffen Records

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Olivia Rodrigo

Push Performance της χρονιάς

«Drivers License» - Olivia Rodrigo, Geffen Records

Καλύτερη συνεργασία

«Kiss Me More» - Doja Cat ft. SZA, Kemosabe Records / RCA Records

Καλύτερο Ποπ

«Peaches» - Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon, Def Jam

Καλύτερο Hip-Hop

«Franchise» - Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A., Cactus Jack / Epic Records

Καλύτερο Alternative

«My Ex's Best Friend» – Machine Gun Kelly ft. Blackbear, Bad Boy / Interscope Records

Καλύτερο R&B

«Leave the Door Open» - Bruno Mars, Anderson Paak, Silk Sonic, Aftermath Entertainment / Atlantic Records

Καλύτερο K-pop

«Butter» - BTS, Bighit Music

Video For Good

«Your Power» - Billie Eilish, Darkroom / Interscope Records

Καλύτερη σκηνοθεσία

«Montero (Call Me By Your Name)» - Lil Nas X directed by: Lil Nas X and Tanu Muino, Columbia Records

Καλύτερη Φωτογραφία

«Brown Skin Girl» - Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid, Cinematography by: Benoit Soler, Malik H. Sayeed, Mohammaed Atta Ahmed, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant, Parkwood Entertainment / Columbia Records

Καλύτερη χορογραφία

«Treat People With Kindness» - Harry Styles, Columbia Records