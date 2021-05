Η Φλόρενς Γουέλς γράφει στίχους και μουσική για το μιούζικαλ «The Great Gatsby»

Οι Florence & The Machine είναι γνωστοί για τα υπέροχα θεατρικά τραγούδια τους. Τώρα η Φλόρενς Γουέλς, αρχηγός και κινητήρια δύναμη των Florence & The Machine, γράφει τα τραγούδια για μια νέα εκδοχή μιούζικαλ για το Μπρόντγουεϊ του «The Great Gatsby».

Η Γουέλς γράφει όλους τους στίχους για το «The Great Gatsby» και συνθέτει τη μουσική μαζί με τον πιανίστα, Τόμας Μπάρλετ, γνωστό ως Doveman.

Ο Μπάρλετ έχει συνεργαστεί με δεκάδες καλλιτέχνες όλα αυτά τα χρόνια και με τους Florence & The Machine, το 2019, έκανε την παραγωγή του soundtrack του «Game Of Thrones», «Jenny Of Oldstones».

Η Μαρτίνα Μάγιοκ, η οποία κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ, για το θεατρικό έργο της «Cost Of Living» το 2018, γράφει το σενάριο του μιούζικαλ, που θα σκηνοθετήσει η Ρεμπέκα Φρέκναλ.

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί πότε θα ανέβει στη σκηνή το «The Great Gatsby» -εν μέρει επειδή δεν είναι γνωστό πότε θα επιστρέψουν οι θεατρικές παραγωγές. Οι παραγωγοί του θεατρικού έργου, Λεν Μπλαβάτνικ και Αμάντα Γκοστ της Unigram, σίγουρα σκοπεύουν, όμως, να το παρουσιάσουν στο Μπρόντγουεϊ.

Το μυθιστόρημα «Ο Μεγάλος Γκάτσμπυ» του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1925. Είναι η ιστορία του Τζέι Γκάτσμπυ, επιχειρηματία με μυστηριώδες παρελθόν και εμμονή με τη νεανική του αγάπη Νταίζυ Φέυ, που ενθουσιάζει τους αναγνώστες με τη λυρική του πρόζα και την έντονη ματιά στο αμερικανικό όνειρο. Έχει εμπνεύσει, επίσης, ένα ευρύ φάσμα ταινιών, παραστάσεων μπαλέτου, ακόμη και ενός διαδικτυακού βιντεοπαιχνιδιού.

«Αυτό το βιβλίο με έχει στοιχειώσει για μεγάλο μέρος της ζωής μου» δήλωσε η Φλόρενς Γουέλς. «Περιέχει μερικές από τις αγαπημένες μου φράσεις στη λογοτεχνία. Τα μιούζικαλ ήταν η πρώτη μου αγάπη και αισθάνομαι μια βαθιά σύνδεση με τον ρομαντισμό του Φιτζέραλντ. Είναι τιμή που μου δόθηκε η ευκαιρία να αναδημιουργήσω αυτό το βιβλίο σε τραγούδια» πρόσθεσε η τραγουδίστρια των Florence & The Machine.