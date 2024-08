«Και έζησαν αυτοί καλά…»: Η τελευταία ανάρτηση του δικηγόρου του Μάικ Λιντς, που πνίγηκε στο ναυάγιο του Bayesian

Μία εντυπωσιακή δικαστική νίκη μετατράπηκε σε τραγωδία. Ο Μάικ Λιντς γιόρταζε την αθώωσή του, όταν το Bayesian βυθίστηκε. Στο μοιραίο σκάφος ήταν και ο Κρις Μορβίλο, επικεφαλής της υπερασπιστικής ομάδας, που έδωσε τη 12ετη δικαστική μάχη στις ΗΠΑ.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που επέστρεψα στο σπίτι μου», έγραφε ο Μορβίλο αμέσως μετά των αθώωση Λιντς τον Ιούνιο, στην τελευταία ανάρτησή του στο LinkedIn. Η ανάρτηση έκλεινε με τη φράση «And they all lived happily ever after…» (Και έζησαν αυτοί καλά…).

Οι σοροί των Λιντς, Μορβίλο και της συζύγου Νέντα, ήταν μεταξύ αυτών που ανασύρθηκαν από το ναυάγιο.

Ο 59χρονος Μορβίλο, μέλος μιας διάσημης δυναστείας δικηγόρων της Νέας Υόρκης, και η συνάδελφος του στο δικηγορικό γραφείο Clifford Chance, Άιλα Ρόναλντ, η οποία διασώθηκε μαζί με τον σύντροφό της, συγκεντρώθηκαν στη θαλαμηγό για να γιορτάσουν «το τέλος καλό, όλα καλά» στην πολυετή δικαστική περιπέτεια.

Η υπόθεση που κάλυψε το 1/3 της καριέρας του

Για τον Μορβίλο το ταξίδι ήταν μία επιβράβευση για τη σκληρή δουλειά του σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης της Silicon Valley.

Σύμφωνα με τους Financial Times ο ρόλος του στην υπόθεση ξεκίνησε το 2012, όταν ο ιδρυτής της Autonomy κατηγορήθηκε για ψευδή διόγκωση εσόδων στη βρετανική εταιρεία λογισμικού πριν από την πώλησή της στη Hewlett-Packard το 2011.

Η μακρά μάχη που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα ο Λιντς να εκδοθεί στις ΗΠΑ και να υποβληθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό υπό 24ωρη παρακολούθηση πριν από την ποινική δίκη. Σε ένα νομικό podcast που κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Μορβίλο έλεγε ότι πέταξε στο Λονδίνο για να συναντήσει τον Λιντς, προσθέτοντας ότι από το 2012 και έπειτα «πέρασα ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης».

Η υπόθεση «κάλυπτε το ένα τρίτο της καριέρας μου», είπε στο podcast For the Defense.

«Στην κορυφή του κόσμου»

Ο συνάδελφός του Ράιντ Γουάινγκαρντεν, ο οποίος για χρόνια συνεργάστηκε με τον Μορβίλο στην υπεράσπιση του Βρετανού επιχειρηματία, δήλωσε στους Financial Times την Τρίτη ότι ήταν «συντετριμμένος και σοκαρισμένος» για την τραγωδία. Περιέγραψε τον Μορβίλο ως έναν «υπέροχο δικηγόρο» που ήταν «στην κορυφή του κόσμου» πριν από το ταξίδι.

Την Πέμπτη πρόσθεσε ότι ο Morvillo ήταν «σχεδόν ένας άνθρωπος της Αναγέννησης — ένας σπουδαίος συγγραφέας, καλλιτέχνης, δημόσιος πολίτης, αθλητής, οικογενειάρχης και πολλά άλλα». «Ήταν ο πιο απίστευτα φιλικός, συνεργάσιμος συνάδελφος που θα μπορούσατε να φανταστείτε. Ήταν και αστείος. Όλοι όσοι δούλεψαν μαζί του και για εκείνον, όλοι τον αγαπήσαμε».

Ο Μορβίλο από τον ρόλο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα εργάστηκε σε υποθέσεις που σχετίζονται με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και εξασφάλισε την καταδίκη της δικηγόρου Λιν Στιούαρτ για βοήθεια στην τρομοκρατία κατά τη διάρκεια της θητείας του ως βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης μεταξύ 1999 και 2005.

Παράλληλα με τη δουλειά του στη δίκη του Λιντς, ο Μορβίλο κέρδισε αναγνώριση τα τελευταία χρόνια για την υπεράσπιση του βρετανού επιχειρηματία Λόρενς Χόσκινς, εξασφαλίζοντας την αθώωσή του για τις κατηγορίες δωροδοκίας των ΗΠΑ μετά από μια υπόθεση οκτώμισι ετών που έληξε το 2022.