Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Ντεμίρσπορ

Ο πρόεδρος του συλλόγου της Άντανα Ντεμίρσπορ παραιτήθηκε, μία ημέρα αφότου η ομάδα του εγκατέλειψε τον αγώνα της στην τουρκική Super Lig απέναντι στη Γαλατασαράι, την Κυριακή.

Οι παίκτες της ομάδας των Αδάνων έφυγαν από τον αγωνιστικό χώρο, μια απόφαση που έλαβε ο αρχηγός Μπεντιρχάν Ντουράκ στο 32ο λεπτό, μετά το πέναλτι του 12ου λεπτού για την Γαλατασαράι, με το οποίο σκόραρε ο Αλβάρο Μοράτα.

«Παραιτούμαι από την προεδρία, η οποία μου παραχωρήθηκε για χάρη του συλλόγου μου, της οικογένειάς μου, των αγαπημένων μου και της υγείας μου, για ένα καλύτερο αύριο», ανέφερε ο Ντουράκ σε δήλωσή του.

Το πέναλτι της Γαλατασαράι καταλογίστηκε όταν ο διαιτητής Ογκουζάν Τσακίρ έκρινε ότι ο Ντρις Μέρτενς ανατράπηκε από τον αμυντικό Σεμίχ Γκιουλέρ, μια απόφαση που δεν ανατράπηκε από τον βοηθό διαιτητή βίντεο (VAR) παρότι στο βίντεο φαίνεται ότι είναι ο Βέλγος επιθετικός που πηγαίνει σκόπιμα στο πόδι του αντιπάλου του.

Galatasaray’s opponents Adana Demirspor have just decided to walk off the pitch midway through the first half and are refusing to play the match. (@cenkcnr) pic.twitter.com/9FAMb4snkM

— EuroFoot (@eurofootcom) February 9, 2025