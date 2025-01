Η «εξομολόγηση» του Ντέιβιντ Κουτ

Ο Ντέιβιντ Κουτ, ο πρώην διαιτητής της Premier League που απολύθηκε μετά από υποτιμητικά σχόλια για τον τέως προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, δήλωσε δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος και είπε ότι η απόκρυψη της σεξουαλικότητάς του συνέβαλε στη συμπεριφορά που οδήγησε στην απόλυσή του.

Στις 9 Δεκεμβρίου, ο Κουτ είδε να ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του από την Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), μετά από έρευνα για τη συμπεριφορά του.

Ο 42χρονος αποβλήθηκε από το όργανο της διαιτησίας στις 11 Νοεμβρίου, μετά από βίντεο που εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο αποκαλούσε τον Κλοπ «αλαζονικό» και «γερμανικό μ….».

Στις 14 Νοεμβρίου, η ταμπλόιντ Sun δημοσίευσε ένα ξεχωριστό βίντεο, για το οποίο ισχυρίστηκε ότι έδειχνε τον Κουτ να μυρίζει λευκή σκόνη μέσα από ένα τυλιγμένο αμερικανικό χαρτονόμισμα.

Σε συνέντευξή του στη Sun που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ο Κουτ είπε ότι για πρώτη φορά εμφανίστηκε ως ομοφυλόφιλος στους γονείς του σε ηλικία 21 ετών και στους φίλους του στα 25 του, αλλά ο «φαύλος κόσμος» του ποδοσφαίρου συνέβαλε στην απόφασή του να κρατήσει η σεξουαλικότητά του μυστική.

