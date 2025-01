Euroleague: Επίσημα στο Άμπου Ντάμπι το Final4

Στην ψηφοφορία των μετόχων, 11 ομάδες ήταν θετικές και 2 αρνητικές, ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στην Etihad Arena, με τους ημιτελικούς να λαμβάνουν χώρα στις 23 Μαΐου και τον μικρό αλλά και τον μεγάλο τελικό να διεξάγονται την Κυριακή στις 25.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Euroleague τα εισιτήρια θα τεθούν σε κυκλοφορία στις 26 Φεβρουαρίου.

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 28, 2025