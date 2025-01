Νέος πρόεδρος της ΕΟΕ ο Ισίδωρος Κούβελος

Ο Ισίδωρος Κούβελος είναι ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής (27/1) εκλογικής διαδικασίας στην ΕΟΕ.

Ο κ. Κούβελος διαδέχεται τον Σπύρο Καπράλο που ήταν ο επικεφαλής του Ολυμπιακού Κινήματος στη χώρα μας τα τελευταία 16 χρόνια, λαμβάνοντας 21 ψήφους έναντι 13 του αντιπάλου του.

Σε δήλωσή του, ο απερχόμενος πρόεδρος υπογράμμισε:

«Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να συγχαρώ τον Ισίδωρο Κούβελο για την εκλογή του, σήμερα, στην προεδρία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, να του ευχηθώ κάθε επιτυχία και να τον διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε συνοδοιπόροι σε αυτά που μας ενώνουν στην Ολυμπιακή οικογένεια, προς όφελος του ελληνικού αθλητισμού.

Προσωπικά, δεσμεύομαι να συνεχίσω να εργάζομαι με διαφάνεια, συνέπεια και όραμα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στις Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές και στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, έως το 2029».

Το βιογραφικό του Ισίδωρου Κούβελου

Μέλος της Ολομέλειας: 2005 – σήμερα

Ιδιότητα στην ΕΟΕ: Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας

Πρόεδρος της ΔΟΑ

Σπουδές: Πτυχιούχος του Πανεπιστημιακού ιδρύματος City of London Polytechnic, BA in Shipping and Ship Broking

Επαγγελματική καριέρα: Ιδιοκτήτης της ναυτιλιακής εταιρείας «ISK SHIPPING LTD» και της «EXPRESS SHIPPING AND LOGISTICS» LTD από το 1998

Συμμετοχή σε Αθλητική Διοίκηση:

Εκλέγεται Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας από το 2009, Μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 2005, εκπροσωπώντας την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας και Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ (2005 – 2008)

Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Ολυμπιακής Κληρονομιάς της ΔΟΕ (2011-2018) και της Επιτροπής Ολυμπιακής Παιδείας της ΔΟΕ (2018-σήμερα)

Αρχηγός αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες Πεκίνο 2008, Λονδίνο 2012 και Ρίο ντε Τζανέιρο 2016

Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (2001-2012, 2016-2021)

Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (2009-2017)

Γενικός γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής για τους Μεσογειακούς Αγώνες (2009-2017)

Πρόεδρος της επιτυχημένης «Επιτροπής Διεκδίκησης Μεσογειακών Αγώνων Βόλος 2012» (2007-2008)

Αντιπρόεδρος της επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ Πανιώνιος (1989-1995)

Ιδρυτής και παίκτης της ομάδας μπάσκετ «ΓΣ ΘΗΣΕΑΣ»