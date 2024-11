Η Μονακό ανακοίνωσε τον Σπανούλη

Ο Βασίλης Σπανούλης επιστρέφει στον πάγκο συλλόγου και μάλιστα ομάδας που αγωνίζεται στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, την Ευρωλίγκα.

Ο λόγος για την φιλόδοξη Μονακό που ανακοίνωσε επισήμως τη συμφωνία (για 2+1 χρόνια) με τον παλαίμαχο θρύλο, ο οποίος θα διαδεχθεί στο πριγκιπάτο τον Σάσα Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία των Μονεγάσκων.

BANG ✍️ @ASMonaco_Basket announce that Vassilis Spanoulis has agreed to become the new head coach of the club

Excited to see him back EuroLeague fans? #EveryGameMatters pic.twitter.com/PgjSNXzTXD

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 26, 2024