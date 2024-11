Μοναδικό σόου από τον Γιάννη με 59 πόντους

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μια μοναδική παράσταση και το Μιλγουόκι νίκησε στην παράταση τους Πίστονς με 127-120, φτάνοντας στην τέταρτη επιτυχία σε δώδεκα αγώνες.

Ο Greek Freak μέτρησε 59 πόντους με 20/32 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 16/17 βολές, προσθέτοντας στη συγκλονιστική εμφάνισή του 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 τάπες και 3 λάθη σε 44 λεπτά.

Η επίδοση του Γιάννη σε πόντους είναι η μεγαλύτερη στο ΝΒΑ για φέτος και δεύτερη υψηλότερη για τον ίδιο, μετά τους 64 πόντους που είχε σκοράρει πέρυσι με αντίπαλο την Ιντιάνα.

Συμπαραστάτης του ήταν ο Μπρουκ Λόπεζ με 29 πόντους (5/8 τρίποντα), 8 ριμπάουντ και 5 μπλοκ, ενώ άλλους 15 πόντους και 10 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Τορίν Πρινς.

Μιλώντας στον Τύπο μετά τον αγώνα, ο Αντετοκούνμπο αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι δούλεψε πολύ στο σουτ μέσης απόστασης με τον Βασίλη Σπανούλη και αυτό αποδίδει καρπούς σήμερα.

«Πέρσι δεν εμπιστευόμουν πολύ το σουτ μέσης απόστασης και αυτό δεν με βοήθησε. Έβαλα νομίζω 33 ή 38 όλη τη σεζόν, κάτι τέτοιο, αλλά τώρα στα πρώτα 11 παιχνίδια έχω βάλει ήδη 28-29. Είναι κάτι στο οποίο δούλεψα όλο το καλοκαίρι με τον κόουτς Σπανούλη και έναν άλλον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάζομαι τώρα (Καλαβρός). Νιώθω πλέον ότι μπορώ να τα βάλω αυτά τα σουτ, κάποιες μέρες θα μπουν, άλλες όχι», υπιογράμμισε.

Όσο για το αντιαθλητικό φάουλ του Στιούαρτ που τον τράβηξε από τη φανέλα και αποβλήθηκε, ο Γιάννης είχε… κέφια: «Δεν με πειράζει καθόλου. Έχω συνηθίσει από τα αδέρφια μου, να με χτυπάνε και να με ρίχνουν κάτω, ειδικά ο Θανάσης (γέλια). Το μόνο που είχα στο μυαλό ήταν να βάλω τις βολές. Όμως δεν ήταν μια μπασκετική κίνηση, ήταν επικίνδυνο, οι διαιτητές έπραξαν καλά και τον απέβαλαν. Αν γίνει σε μια εβδομάδα, μπορεί να χάσω την ψυχραιμία μου».

Επίσης, αναφέρθηκε στην παρουσία της μητέρας του στο γήπεδο. «Από το 2014 που ήρθε στις ΗΠΑ, όποτε είναι εδώ έρχεται σε κάθε παιχνίδι, είναι δίπλα μου και με στηρίζει. Την αγαπώ μέχρι θανάτου. Είμαι αυτός που είμαι εξαιτίας της και ό,τι κάνω, εντός κι εκτός γηπέδου, είναι για εκείνη».

