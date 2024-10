Τίτλοι τέλους για Σαουδική Αραβία και Μαντσίνι

Μετά τις απογοητεύσεις στον αγωνιστικό χώρο και τις διαμάχες εκτός γηπέδου, ο Ρομπέρτο ​​Μαντσίνι είναι έτοιμος να φύγει οριστικά από τη Σαουδική Αραβία για να επιστρέψει στην Ιταλία, όπου ήταν ομοσπονδιακός τεχνικός πριν αποδεχτεί την σαουδαραβική προσφορά των 25 εκατομμυρίων.

Όπως αναφέρει η Gazzetta Dello Sport, μόλις πριν από μια εβδομάδα, μετά την ήττα από την Ιαπωνία, η ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ριάντ φαινόταν ακόμα να υποστηρίζει τον προπονητή. Ωστόσο, η ισοπαλία που ακολούθησε απέναντι στο μέτριο Μπαχρέιν άλλαξε την κατάσταση.

Για να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, υπήρξε μια σκληρή αντιπαράθεση με έναν οπαδό, στον οποίο ο Μαντσίνι απάντησε με μια κραυγαλέα προσβολή, ενώ ακολούθησε μια συζήτηση με έναν Ιάπωνα δημοσιογράφο που τον είχε προκαλέσει για την πρόσληψή του:

«Θέλεις να δεις τον τραπεζικό μου λογαριασμό;», είχε απαντήσει ο προπονητής. Τελικά το διαζύγιο ήταν αναπόφευκτο, τόσο που η κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε ότι η ομοσπονδία διαπραγματεύεται τη λύση του συμβολαίου.

