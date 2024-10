Στο πλευρό του Τούχελ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ

Διορισμένος μόλις χθες (16/10) ως επικεφαλής της αγγλικής Εθνικής ομάδας Ανδρών, ο Τόμας Τούχελ διαίρεσε τη Μάγχη με την εθνικότητά του.

Η Daily Mail δεν δίστασε να έχει για τίτλο «Μια μαύρη μέρα για την Αγγλία», διαμαρτυρόμενη για την επιλογή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να προτιμήσει ξένο εκλέκτορα για τα «Τρία Λιοντάρια».

Ευτυχώς ωστόσο για τον πρώην προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν και της Τσέλσι, υπάρχουν κι εκείνοι που εγκρίνουν αυτή την κίνηση, σε μια υπόθεση που ενεπλάκη ακόμη και η βασιλική οικογένεια.

Με μήνυμα που μοιράστηκε στο X ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, πρόεδρος και από την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024 ορισθείς ως Προστάτης της FA, θέλησε να εμψυχώσει τον 51χρονο προπονητή.

«Συναρπαστικές στιγμές για την Αγγλία, με μια γενιά ταλαντούχων παικτών κι έναν νέο προπονητή να αναλαμβάνει τα ηνία. Τόμας σου εύχομαι καλή επιτυχία, είμαστε όλοι πίσω σου! Γουίλιαμ».

Exciting times for @England, with a generation of talented players and a new manager taking the reins.

Thomas, wishing you the best of luck, we’re all behind you! W https://t.co/OpLRaYitoL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 16, 2024