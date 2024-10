Αδιανόητη ποδοσφαιρική βεντέτα Λιβύης – Νιγηρίας

Ο αρχηγός της Εθνικής Νιγηρίας, Γουίλιαμ Τροστ-Εκόνγκ, δήλωσε ότι η ομάδα του δεν θα παίξει στο αυριανό (15/10) παιχνίδι της με τη Λιβύη, αφού αποκλείστηκε σε αεροδρόμιο της βορειοαφρικανικής χώρας για 16 ώρες.

Ο 31χρονος πρώην αμυντικός του ΠΑΟΚ και νυν της σαουδαραβικής Αλ Καλούντ ισχυρίστηκε ότι η ομάδα του εγκαταλείφθηκε μετά την εκτροπή του αεροπλάνου της στο διεθνές αεροδρόμιο Al Abraq στη Λιβύη, χωρίς πρόσβαση σε φαγητό, νερό ή τηλεφωνική σύνδεση, πριν το αυριανό παιχνίδι της για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON) 2025.

Ο Τροστ-Εκόνγκ ισχυρίστηκε επίσης ότι η ομάδα δεν είχε πρόσβαση σε ξενοδοχείο κι έπρεπε να καλέσει τη νιγηριανή κυβέρνηση να τους σώσει, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «επαίσχυντη».

«Δώδεκα ώρες σε ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο στη Λιβύη μετά την εκτροπή του αεροπλάνου μας ενώ προσγειωνόταν», έγραψε ο Τροστ-Εκόνγκ το πρωί της Δευτέρας.

«Η κυβέρνηση της Λιβύης ακύρωσε την εγκεκριμένη άφιξή μας στη Βεγγάζη χωρίς λόγο. Αυτοί (η Λιβύη) έχουν κλειδώσει τις πύλες του αεροδρομίου και μας άφησαν χωρίς τηλεφωνική σύνδεση, φαγητό ή νερό. Όλα για να παίξουν παιχνίδια μυαλού».

«Έχω βιώσει πράγματα πριν παίξω εκτός έδρας στην Αφρική, αλλά αυτή είναι επαίσχυντη συμπεριφορά. Ακόμη και ο Τυνήσιος πιλότος, που ευτυχώς κατάφερε να κάνει την αλλαγή της τελευταίας στιγμής σε ένα αεροδρόμιο που δεν ήταν κατάλληλο για το αεροπλάνο μας να προσγειωθεί, δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο».

«Σε αυτό το σημείο καλέσαμε τη νιγηριανή κυβέρνηση να παρέμβει και να μας σώσει. Ως αρχηγός, μαζί με την ομάδα, έχουμε αποφασίσει ότι ΔΕΝ θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Η CAF θα πρέπει να εξετάσει τι συμβαίνει εδώ».

«Ακόμα κι αν αποφασίσουν να επιτρέψουν αυτού του είδους τη συμπεριφορά, ας έχουν τους βαθμούς. Δεν θα δεχτούμε να ταξιδέψουμε οπουδήποτε οδικώς εδώ, ακόμη και με ασφάλεια, δεν είναι ασφαλές. Μπορούμε μόνο να φανταστούμε πώς θα ήταν το ξενοδοχείο ή το φαγητό που θα μας έδιναν ΑΝ συνεχίζαμε».

«Σεβόμαστε τον εαυτό μας και σεβόμαστε τους αντιπάλους μας όταν είναι καλεσμένοι μας στη Νιγηρία. Γίνονται λάθη, αλλά αυτά τα πράγματα επίτηδες δεν έχουν καμία σχέση με το διεθνές ποδόσφαιρο».

Ο Βίκτορ Μπονιφάς της πρωταθλήτριας Γερμανίας Μπάγερ Λεβερκούζεν, έγραψε: «Μείναμε στο αεροδρόμιο για σχεδόν 13 ώρες χωρίς φαγητό, χωρίς wifi, ούτε πού να κοιμηθούμε. Αφρικανοί μπορούμε καλύτερα».

Οι Τροστ-Εκόνγκ, Μπονιφάς και μαζί τους ο Βίλφριντ Ντίντι της Λέστερ και Μπράιτ Οσάγι-Σάμουελ της Φενέρμπαχτσε, επέκριναν επίσης την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Λιβύης και ζήτησαν να αναλάβει δράση η CAF.

Ο επιθετικός της Γαλατασαράι, Βίκτορ Όσιμεν, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτή την αποστολή, πρόσθεσε ότι είχε βιώσει παρόμοια κατάσταση όταν έπαιζε για την ομάδα κάτω των 17 ετών της χώρας του.

«Έχουμε κολλήσει σε ένα τυχαίο αεροδρόμιο της Λιβύης για 15 ώρες χωρίς καμία εγγύηση για την υγεία και την ασφάλεια… Μπορούμε καλύτερα», ήταν το μήνυμα του Οσάγι-Σάμουελ΄.

Ως απάντηση στην κατάσταση, η LFF είπε ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά οποιουσδήποτε ισχυρισμούς υποδηλώνουν κακό παιχνίδι ή δολιοφθορά».

«Έχουμε τον μέγιστο σεβασμό για τους Νιγηριανούς ομολόγους μας και θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι η εκτροπή της πτήσης τους δεν ήταν σκόπιμη», ανέφερε η LFF.

«Δεν υπάρχουν λόγοι να κατηγορηθούν οι ομάδες ασφαλείας της Λιβύης ή η Λιβυκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι σκόπιμα ενορχήστρωσαν αυτό το περιστατικό. Τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με τις αξίες και τις αρχές μας.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η παρεξήγηση μπορεί να επιλυθεί με κατανόηση και καλή θέληση. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές στους Νιγηριανούς αδελφούς μας και σε όλες τις αφρικανικές ομάδες και συνεχίζουμε να προάγουμε το πνεύμα της ενότητας, του αθλητισμού και της φιλίας στον κόσμο του ποδοσφαίρου».

Την περασμένη εβδομάδα ο αρχηγός της Λιβύης, Φαϊσάλ Αλ-Μπαντρί, ισχυρίστηκε ότι πριν η ομάδα του παίξει τον αντίστροφο αγώνα στο Godswill Akpabio Stadium, την Παρασκευή, έτυχε κακής μεταχείρισης κατά την άφιξή της στη Νιγηρία.

Η Ομοσπονδία της χώρας (NFF) απέρριψε τον ισχυρισμό του Αλ-Μπαντρί και είπε ότι η LFF κανόνισε τη μεταφορά του ενώ βρισκόταν στη Νιγηρία.

Η Νιγηρία νίκησε τη Λιβύη με 1-0 την περασμένη Παρασκευή χάρη σε ένα γκολ του Φισάγιο Ντέλε-Μπασίρου στις καθυστερήσεις.

Ο Τροστ-Εκόνγκ, αργότερα, επιβεβαίωσε ότι η ομάδα επρόκειτο να επιστρέψει στη Νιγηρία, λέγοντας:

«Η δύναμη των social media. Προφανώς, το αεροπλάνο μας τροφοδοτείται με καύσιμα καθώς μιλάμε και θα πρέπει να φύγουμε για τη Νιγηρία σύντομα. Ευχαριστώ για την υποστήριξη όλων. Επαναλαμβάνω ότι ποτέ δεν θα συμπεριφερόμασταν σε μια φιλοξενούμενη χώρα με αυτόν τον τρόπο. Τα λάθη συμβαίνουν και οι καθυστερήσεις συμβαίνουν, αλλά ποτέ επίτηδες».

Ο αγώνας, όπως ήταν λογικό, αναβλήθηκε. Την περασμένη εβδομάδα η Εθνική Λιβύης είχε καταγγείλει ανεξήγητη πολύωρη παραμονή στο αεροδρόμιο του Λάγος, για να γίνει έλεγχος στις αποσκευές της αποστολής της.

