Άλμα εις μήκος: Ποια είναι η αλλαγή που σχεδιάζεται και γιατί Καρλ Λιούις και Μίλτος Τεντόγλου μιλάνε για «ανέκδοτο»

Αυτό που μελετά η World Athletics είναι ένας νέος τρόπος για τη μέτρηση των αλμάτων στο μήκος.

Και συγκεκριμένα η παραδοσιακή (ξύλινη) βαλβίδα να αντικατασταθεί από μια «ζώνη απογείωσης».

Το άλμα θα μετράται από το (όποιο) σημείο το μπροστινό πόδι του αθλητή απογειώνεται μέχρι το σημείο που θα προσγειώνεται στο σκάμμα.

«Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάθε άλμα θα μετράει», έλεγε στο ΒΒC τον περασμένο Φεβρουάριο ο CEO της World Athletics, Τζον Ρίτζιον

Ο στόχος της προσαρμογής του άλματος εις μήκος είναι να μειωθεί ο αριθμός των άκυρων αλμάτων. Ο Ρίτζιον έφερνε το παράδειγμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2023 στη Βουδαπέστη, όπου το ένα τρίτο όλων των άλματος ήταν άκυρα.

«Αυτό δεν λειτουργεί, είναι χάσιμο χρόνου», προσέθετε. «Επομένως, αυτή τη στιγμή δοκιμάζουμε μια ζώνη απογείωσης, στη θέση της βαλβίδας».

«Αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να έχουμε άμεσα αποτελέσματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να περιμένει κανείς 20 ή 30 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί το αποτέλεσμα».

Η World Athletics δηλώνει ότι θέλει να βελτιώσει το άθλημα, κάνοντας τις διαδικασίες πιο γρήγορες και πιο συναρπαστικές, αλλά παραδέχεται «δεν μπορείς να κάνεις μια αλλαγή σε ένα άθλημα που βασικά εφευρέθηκε πριν από 150 χρόνια χωρίς να υπάρχουν αντιρρήσεις».

«Αν ένας αθλητής έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να πατήσει τέλεια αυτή τη βαλβίδα απογείωσης και ξαφνικά την αντικαταστήσουμε με μια ζώνη απογείωσης, καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρξει αρχική μια αντίδραση.

Στο άκουσμα των αλλαγών, ο τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης του άλματος εις μήκος, Καρλ Λιούις επέκρινε την προτεινόμενη αλλαγή, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Νόμιζα περιμέναμε την 1η Απριλίου για πρωταπριλιάτικα αστεία (…)Το μήκος είναι το πιο δύσκολο αγώνισμα στον στίβο. Η αλλαγή αυτή απλώς θα εξαφάνιζε αυτή την απαιτητική δυσκολία από τη διοργάνωση».

Μάλιστα ο Καρλ Λιούις την περασμένη άνοιξη είχε αναδημοσιεύσει σχετικές δηλώσεις του Μίλτου Τεντόγλου γράφοντας στον λογαριασμό του στο Χ: Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συμβουλεύονται τους αθλητές. Δεν θα συμφωνούσαν ποτέ με αυτήν την αλλαγή μορφής. Έχω ακούσει πολλές απόψεις αλλά όχι από τους αθλητές. Τώρα κάθε άλτης πρέπει να μιλήσει και να τους κάνουν να καταλάβουν ότι δεν θα δεχτούν ποτέ αυτές τις αλλαγές».

This is exactly why the athletes need to be consulted. They would never agree with this format change. I’ve heard so many opinions but not from the jumpers. Now, every jumper needs to speak up and make them understand that they will not accept these changes. https://t.co/YYRmYtOAer

— Carl Lewis (@Carl_Lewis) March 2, 2024