Ολυμπιακοί Αγώνες: Συνελήφθη ο Αμερικανός σταρ της ραπ Τράβις Σκοτ

Ο Τράβις Σκοτ, ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της αμερικανικής ραπ μουσικής, συνελήφθη νωρίς την Παρασκευή (9/8) για βία, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες τού γαλλικού ειδησεογραφικού περιοδικού γνώμης, Valeurs Actuelles.

Νωρίς το πρωί, «η αστυνομία κλήθηκε στο ξενοδοχείο Georges V και συνέλαβε τον Τράβις Σκοτ για βία κατά ενός πράκτορα ασφαλείας. Ο τελευταίος είχε παρέμβει για να χωρίσει τον ράπερ από τον σωματοφύλακά του», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Travis Scott was just arrested at 5am in Paris after an altercation with his own bodyguard pic.twitter.com/xwfw9SBI2B

