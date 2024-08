Ολυμπιακοί Αγώνες: Φάλαινα εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των ημιτελικών στο σέρφινγκ (βίντεο)

Ένας επισκέπτης-έκπληξη εμφανίστηκε στον ωκεανό την τελευταία μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 για το σερφ στην Ταϊτή, το απόγευμα της Δευτέρας. Ποιος ήταν αυτός; Μια φάλαινα!

Σε απόσταση ασφαλείας από τις αθλήτριες Tatiana Weston-Webb από τη Βραζιλία και Brisa Hennessy από την Κόστα Ρίκα- οι οποίες αγωνίζονταν σε έναν ημιτελικό αγώνα- η φάλαινα βγήκε και χάρισε στους θεατές και τους φωτογράφους την ολυμπιακή στιγμή της ζωής τους.

this whale that showed up during #Olympic2024 surfing just won the tournament for me pic.twitter.com/4XQVCzW2zI

Δεν είναι ασυνήθιστο να εμφανίζονται άγρια ζώα, όπως πουλιά, φώκιες, ακόμη και καρχαρίες, κατά τη διάρκεια του σέρφινγκ σε όλο τον κόσμο.

Whale of a time.@AFP photographer Jerome Brouillet captures a whale breaching as Brazil’s Tatiana Weston-Webb and Costa Rica’s Brisa Hennessy compete in the women’s surfing semi-finals, during the 2024 #Olympics , in Teahupo’o, on the French Polynesian Island of Tahiti pic.twitter.com/OrUTScyOFe

— AFP News Agency (@AFP) August 6, 2024