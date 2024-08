Ολυμπιακοί Αγώνες: Ηταν το καλύτερο «κατοστάρι» όλων των εποχών

Το χθεσινό «κατοστάρι» των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν ίσως το καλύτερο όλων των εποχών.

Μεταξύ του νικητή Νόα Λάιλς και του όγδοου δρομέα μεσολάβησαν 0,12 δευτερόλεπτα.

Και μέσα σε αυτό το πολύ στενό χρονικό εύρος, τερμάτισαν και οι υπόλοιποι έξι δρομείς.

Ο τελευταίος σπρίντερ, ο Τζαμαϊκανός Ομπλίκ Σεβιγιέ χρονομετρήθηκε στα 9,91. Με την επίδοσή του θα έβγαινε άνετα τέταρτος στους Ολυμπιακούς του Τόκιο.

Οι συνολικές επιδόσεις κατατάσσουν την κούρσα στην ταχύτερη όλων των εποχών, καθώς και οι οκτώ αθλητές έτρεξαν τα 100 μέτρα σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα (χωρίς ευνοϊκό άνεμο πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια).

Ο τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης Μάικλ Τζόνσον δήλωσε ότι ήταν χωρίς αμφιβολία η καλύτερη κούρσα 100 μέτρων που έχει ποτέ δει

Περιγράφοντας στο BBC έκανε λόγο για μια εκπληκτική κούρσα καταλήγοντας:

Michael Johnson working for BBC pointed out off-camera that it was Noah Lyles who won the men’s 100 meters. He knew. pic.twitter.com/dm9opm7WRP

