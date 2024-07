Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Γιάρεμτσουκ

Την χθεσινή ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Κρίστοφερ Βέλντε ακολούθησε σήμερα (30/7) άλλη μία, αυτή τη φορά για τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ.

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες λοιπόν οι «ερυθρόλευκοι» ενίσχυσαν σημαντικά την επιθετική γραμμή τους με δύο ποιοτικούς παίκτες.

Σειρά παίρνει η υπόθεση του Αντρέ Όρτα, με Ολυμπιακό και Μπράγκα να βρίσκονται στις τελικές συζητήσεις για τον Πορτογάλο μέσο.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο διεθνής στράικερ γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1995, στο Lviv της Ουκρανίας.

Από την Karpaty Lviv εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Dynamo Kyiv, με την πρώτη ομάδας της οποίας αγωνίστηκε αφού πρώτα μεσολάβησε ο δανεισμός του στην Oleksandriya (17 συμμετοχές, έξι γκολ).

Το καλοκαίρι του 2017 αποκτήθηκε από την KAA Gent. Για τέσσερα χρόνια στην ομάδα του Βελγίου κατέγραψε 152 συμμετοχές και σημείωσε 61 γκολ, για να ακολουθήσει η μεταγραφή στη Benfica (47 συμμετοχές, 9 γκολ).

Το καλοκαίρι του 2022 υπέγραψε στην Club Brugge, με την οποία αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια, πέτυχε έξι γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε έπαιξε στη Valencia (29 συμμετοχές, τέσσερα γκολ), με τη μορφή δανεισμού από την Club Brugge.

Ο Γιάρεμτσουκ είναι 58 φορές διεθνής με την εθνική Ουκρανίας, με την οποία αγωνίστηκε στο Euro 2024, σημειώνοντας το γκολ που έδωσε τη νίκη απέναντι στη Σλοβακία.

Έχει σημειώσει συνολικά 16 γκολ με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα, το οποίο έχει εκπροσωπήσει και σε επίπεδο U17, U18, U19, U20 και U21. Ρόμαν, καλώς ήλθες στον Ολυμπιακό».

Μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσής του, ο Ουκρανός στράικερ έκανε και τις πρώτες δηλώσεις του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, καθώς πρόκειται για έναν μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο, που τον γνωρίζουν όλοι. Υπάρχει ένα σπουδαίο πρότζεκτ κι ένα προπονητικό τιμ που έπαιξε τον ρόλο του να έρθω, ο κόουτς επίσης. Πιστεύω ότι είναι η σωστή απόφαση στην καριέρα μου, έχω καλό προαίσθημα. Θα δουλέψω πολύ για την ομάδα, για να βάλω πολλά γκολ. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα, κέρδισε πέρυσι το Conference League», υπογράμμισε ο Γιάρεμτσουκ.

«Πάντα έρχονται εδώ μεγάλοι παίκτες, πάντα κάποιοι από τους καλύτερους είναι εδώ. Τις πρώτες ημέρες σκέφτηκα την πρόταση, μετά μίλησα με τον προπονητή και πήρα γρήγορα την απόφαση, γι΄ αυτό είμαι εδώ. Οι οπαδοί περιμένουν από εμένα γκολ και τίτλους, αυτό χρειάζονται από εμένα. Δεν θέλω να πω πολλά σήμερα και να υποσχεθώ, αλλά θέλω να τους κάνω ευτυχισμένους. Σε κάθε παιχνίδι θέλω να δίνω το 100% για να τους δίνω χαρά».

⚪️ Οι πρώτες δηλώσεις του Γιάρεμτσουκ στο Olympiacos TV! / Yaremchuk’s first statements on Olympiacos TV!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Yaremchuk #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/CRZcsJmwvE

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 30, 2024