Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Ελ Αραμπί

Ημέρα αποχωρισμού η σημερινή για τον Ολυμπιακό και τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος ύστερα από πέντε χρόνια στους «ερυθρόλευκους» θα συνεχίσει στην Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ.

Η πειραϊκή ομάδα αποχαιρέτησε τον σπουδαίο Μαροκινό επιθετικό με ένα βίντεο στο οποίο συμπεριέλαβε μερικά από τα σημαντικότερα γκολ του ως ποδοσφαιριστής του συλλόγου, καθώς και τους πανηγυρισμούς μετά την κατάκτηση του Conference League.

«Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί ο κορυφαίος ξένος σέντερ φορ της ιστορίας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας, ήρθε σαν σπουδαίος ποδοσφαιριστής και φεύγει σαν ΘΡΥΛΟΣ! Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα είναι πάντα οικογένεια για σένα Γιουσέφ», σημειώνεται στη λεζάντα του βίντεο που ανάρτησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

